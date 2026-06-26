FOTO Dalić mozga oko prvih 11 za Ganu. Najveća enigma: špica

Martin Erlić preskočio zadnji trening, Dalić opet kuha promjene za Ganu: "vatreni" love prolaz, a napad je i dalje velika enigma
Branič hrvatske nogometne reprezentacije Martin Erlić propustio je posljednji trening "vatrenih" uoči puta u Philadelphiju na ogled protiv Gane u susretu 3. kola L skupine SP-a.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Branič hrvatske nogometne reprezentacije Martin Erlić propustio je posljednji trening "vatrenih" uoči puta u Philadelphiju na ogled protiv Gane u susretu 3. kola L skupine SP-a. |
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Branič hrvatske nogometne reprezentacije Martin Erlić propustio je posljednji trening "vatrenih" uoči puta u Philadelphiju na ogled protiv Gane u susretu 3. kola L skupine SP-a.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Branič danskog Midtjyllanda ima problema s petom i iz predostrožnosti je propustio trening u kampu Episcopal High School.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Ostali igrači normalno su trenirali. Nakon regeneracijskog treninga u srijedu za igrače koji su nastupili protiv Paname, u četvrtak je na programu bio redovan trening, posljednji uoči puta.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Hrvatska se trenutačno nalazi na trećem mjestu skupine s tri boda, bodom manje od vodeće Engleske i Gane, dok je Panama ispala iz svih kombinacija.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Podsjetimo, prva dva mjesta iz svake od 12 skupina direktno vode u šesnaestinu finala, a dalje ide i osam najboljih trećeplasiranih ekipa.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Hrvatskoj bi bod trebao biti dovoljan, no tada će natjecanje završiti kao treća, dok pobjeda donosi drugu poziciju.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Izbornik Zlatko Dalić po svemu sudeći ponovo će mijenjati početnu postavu. U susretu s Panamom od prve minute su zaigrali Marin Pongračić i Mateo Kovačić, dok su ispali Luka Vušković i Petar Sučić koji su zaigrali protiv Engleske.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Za Ganu bi se od prve minute u sastav mogao vratiti Petar Sučić. Upitno je tko će predvoditi napad.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Obje utakmice je započeo je Petar Musa koji je postigao gol protiv "gordog albiona". Protiv Engleske je umjesto njega uskočio Igor Matanović, a protiv Paname je u nastavku ušao Ante Budimir postigavši pobjednički gol.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
- Ja se baziram na ono što vidim na treningu i ne padne ništa meni na pamet. Vidimo što nam treba i to stavimo i to je naš rezon. Važnije je tko završava utakmicu - poručio je Dalić nakon utakmice protiv Paname.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL