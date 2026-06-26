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ZADNJI TRENING PRIJE PUTA

FOTO Dalić mozga oko prvih 11 za Ganu. Najveća enigma: špica

Martin Erlić preskočio zadnji trening, Dalić opet kuha promjene za Ganu: "vatreni" love prolaz, a napad je i dalje velika enigma
SP 2026 Alexandria: Trening Hrvatske nogometne reprezentacije u trening kampu Biskupske gimnazije
Branič hrvatske nogometne reprezentacije Martin Erlić propustio je posljednji trening "vatrenih" uoči puta u Philadelphiju na ogled protiv Gane u susretu 3. kola L skupine SP-a. | Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Branič hrvatske nogometne reprezentacije Martin Erlić propustio je posljednji trening "vatrenih" uoči puta u Philadelphiju na ogled protiv Gane u susretu 3. kola L skupine SP-a. | Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Komentari 2

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