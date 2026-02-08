FOTO Dalić posjetio 'Talijane', Perišić ih 'bocnuo' u komentaru

Svjetsko prvenstvo sve je bliže, a ovaj je vikend izbornik Hrvatske Zlatko Dalić iskoristio da ode u posjet reprezentativcima koji igraju u Italiji.

Na zajedničkoj fotografiji našli su se izbornik Dalić, Luka Modrić, Nikola Vlašić, Domagoj Bradarić, Marin Pongračić, Martin Baturina, Ivan Smolčić, kondicijski trener Luka Milanović i pomoćnik stožera Vedran Ćorluka.

"Izbornik Zlatko Dalić je s članovima stožera ovog vikenda obišao hrvatske reprezentativce u Italiji, a tu su prigodu iskoristili za zajedničku večeru u Milanu", objavio je HNS i dodao:

"Izbornik je sa suradnicima pogledao četiri utakmice Serie A, a sutra ih još čeka susret s Petrom Sučićem i Marijem Pašalićem koji se zbog klupskih utakmica nisu mogli priključiti večeras".

Da u reprezentaciji vlada dobro ozračje dokazao je Ivan Perišić koji se javio u komentarima i napisao:

"Kako živite! Lipo vas je vidit, a mi smrdimo...", napisao je senator "vatrenih" uz nekoliko emotikona.

Podsjetimo, Hrvatska će prije Mundijala odigrati četiri pripremne utakmice - protiv Kolumbije 27. ožujka, Brazila 1. travnja, Belgije 2. lipnja i Slovenije 7. lipnja.