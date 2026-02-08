Hrvatski futsalaši osvojili broncu, ali bez državne nagrade! Pravilnik nagrađuje samo zlatne u neolimpijskim sportovima. Za rukomet je drugačije jer je to olimpijski sport
Koliko će novca država dati brončanim futsalašima? Ništa!
Hrvatska futsalska reprezentacija prvi je put osvojila medalju na velikom natjecanju, nakon četvrtog mjesta na domaćem terenu 2012. ovaj je put otišla korak dalje i vratila se kući s broncom. Šest dana nakon rukometaša, koji su medalju istog sjaja na kontinentalnoj razini donijeli kući pa ih je u središtu Zagreba uz političke repove dočekalo oko 70.000 ljudi, ovaj put dočeka nije bilo, a neće biti ni državne nagrade.
Naime, prema Pravilniku o dodjeli državne nagrade za sport "Franjo Bučar" i državnim nagradama za vrhunska sportska postignuća, Ministarstvo turizma i sporta u neolimpijskim sportovima čija se prvenstva održavaju svake četiri godine, što futsal jest, nagrađuje samo osvajače zlatne medalje i izbornika sa 7000 eura, dok ostali članovi stručnog stožera dijele 7500 eura. Srebrni i brončani ne dobivaju ništa.
Isti je slučaj i za osvajače medalja na svjetskim prvenstvima u neolimpijskim sportovima, neovisno koliko se često održavaju. Kod rukometa je, pak, bila drugačija priča s obzirom da je to olimpijski sport. Svakom igraču i izborniku pripalo je 5250 eura od Vlade, a toliko su podijelili i drugi članovi stožera.
Ako nogometaši na Svjetskom prvenstvu u Americi ponovno osvoje medalju, s obzirom na to da im se prvenstva održavaju svake četiri, a ne svake dvije godine pa su nagrade tim vrjednije, moglo bi im pojedinačno pripasti po 24.000 (zlato), 14.000 (srebro) odnosno 8000 eura (bronca). Najunosnija je kategorija olimpijske medalje u pojedinačnim i ekipnim sportovima za koju država daje osvajaču ili osvajačima 41.000, 26.000 odnosno 18.500 eura.
