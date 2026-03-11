FOTO Danas zapušteno ruglo, a nekad mjesto blještavila i sreće. U Spaladiumu smo osvojili zlato

Nekad ponos Splita, a danas ruglo. Nakon što je nekoliko godina bila izvan funkcije zbog nagomilanih milijunskih dugova i vlasničkih peripetija, Spaladium Arena konačno je ugledala svjetlo dana. Grad Split preuzeo je dvoranu, a gradonačelnik Ante Šuta je zajedno s vatrogascima ušao u dvoranu i tamo ga je zatekao kaos. Voda, smeće, grafiti. No, ova dvorana, koja je ugostila nekoliko međunarodnih sportskih natjecanja, pamti ljepše dane. Donosimo vam kako je nekada izgledala
Prije 17 godina, 16. siječnja 2009., hrvatska rukometna reprezentacija otvorila je Spaladium Arenu utakmicom protiv Južne Koreje na SP-u (27-26).
Prije 17 godina, 16. siječnja 2009., hrvatska rukometna reprezentacija otvorila je Spaladium Arenu utakmicom protiv Južne Koreje na SP-u (27-26).
Velike zastave visjele su sa stropa, govor je održao tadašnji ministar sporta i nedavni predsjednički kandidat Dragan Primorac
Spaladium je 2018. godine ugostio i Europsko prvenstvo u rukometu. Tada, nažalost, nismo osvojili medalju. Završili smo na tek petom mjestu.
Prije 14 godina tamo je Hrvatska organizirala i Europsko prvenstvo u futsalu.
U ovoj splitskoj dvorani, koja ima kapacitet oko 10000 sjedećih mjesta, igrali su i naši košarkaši u kvalifikacijama za Olimpijske igre prije pet godina. Nažalost, u Tokio se nisu plasirali.
Prije četiri godine Spaladium Arena živjela je svoje posljednje dane iz bajke. Tada je ugostila Europsko prvenstvo u vaterpolu. Dvorana je grmila, pogotovo kada je Hrvatska igrala, a eruptirala je kada smo u finalu pobijedili Mađarsku i osvojili zlato.
Nažalost, nakon toga je pala u zaborav. Dugovi su se nagomilali, otišla je u stečaj i zatvorila vrata. Sve do danas, kada kreće sanacija i provedba plana da se u što kraćem roku vrati u funkciju
