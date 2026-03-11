Obavijesti

FOTO Danas zapušteno ruglo, a nekad mjesto blještavila i sreće. U Spaladiumu smo osvojili zlato

Nekad ponos Splita, a danas ruglo. Nakon što je nekoliko godina bila izvan funkcije zbog nagomilanih milijunskih dugova i vlasničkih peripetija, Spaladium Arena konačno je ugledala svjetlo dana. Grad Split preuzeo je dvoranu, a gradonačelnik Ante Šuta je zajedno s vatrogascima ušao u dvoranu i tamo ga je zatekao kaos. Voda, smeće, grafiti. No, ova dvorana, koja je ugostila nekoliko međunarodnih sportskih natjecanja, pamti ljepše dane. Donosimo vam kako je nekada izgledala
Na današnji dan 2009. u Spaladium Areni u Splitu otvoreno je Svjetsko prvenstvo u rukometu
Prije 17 godina, 16. siječnja 2009., hrvatska rukometna reprezentacija otvorila je Spaladium Arenu utakmicom protiv Južne Koreje na SP-u (27-26). | Foto: Zeljko Lukunic/24sata
