FOTO Dario Šarić drži partnericu daleko od očiju javnosti. Evo tko je ona: 'Želim da bude po mom'

Ljubavna priča poznatog Šibenčanina i lijepe Zagrepčanke započela je posve spontano, tijekom ljeta 2012. u Vodicama, gdje je Karla bila na ljetovanju. Dario je tada bio tek perspektivni mladi košarkaš na početku velike karijere, no kemija između njih bila je jača od profesionalnih obaveza i razdvojenosti koja ih je čekala. Veza se nastavila i dok je Dario igrao za turski Anadolu Efes, a par je uspješno održavao ljubav na daljinu. | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL