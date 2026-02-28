FOTO Dario Šarić drži partnericu daleko od očiju javnosti. Evo tko je ona: 'Želim da bude po mom'

Dario Šarić i Karla Pušeljić žive ljubavnu bajku unatoč svim izazovima. Par je dobio dijete u listopadu 2022., no privatnost čuvaju kao zmija noge
Hrvatski košarkaški reprezentativac Dario Šarić (31) već godinama gradi impresivnu karijeru u najjačoj košarkaškoj ligi svijeta, no unatoč statusu sportske zvijezde, privatni život uspješno drži daleko od očiju javnosti. Najveću ulogu u tome ima njegova dugogodišnja partnerica Karla Pušeljić, samozatajna ekonomistica iz Zagreba s kojom je u vezi više od desetljeća i koja mu je najveća podrška na njegovom profesionalnom putu.
Iako se rijetko pojavljuju zajedno pod svjetlima reflektora, njihova je ljubavna priča izdržala brojne izazove, od života na dva kontinenta do pritiska medija.
Ljubavna priča poznatog Šibenčanina i lijepe Zagrepčanke započela je posve spontano, tijekom ljeta 2012. u Vodicama, gdje je Karla bila na ljetovanju. Dario je tada bio tek perspektivni mladi košarkaš na početku velike karijere, no kemija između njih bila je jača od profesionalnih obaveza i razdvojenosti koja ih je čekala. Veza se nastavila i dok je Dario igrao za turski Anadolu Efes, a par je uspješno održavao ljubav na daljinu.
Pravi test za njihovu vezu uslijedio je 2016., kada je Šarić ostvario san svakog košarkaša i potpisao za NBA klub Philadelphia 76ers. Karla je tada donijela veliku odluku, pauzirala je studij ekonomije u Zagrebu i preselila se s Dariom u SAD kako bi započeli zajednički život. Iako se taj potez činio kao početak američke bajke, samo godinu dana kasnije mediji su počeli pisati o problemima u vezi.
Tijekom 2017. godine pojavile su se glasine o prekidu, a pisalo se kako se Karla spakirala i vratila roditeljima u Zagreb. Mediji su nagađali da je do krize došlo zbog neslaganja karaktera, što je i sam Dario jednom prilikom dao naslutiti.
- Ovan sam u horoskopu i želim da bude po mome, ali s druge strane, i moja djevojka je ovan pa je i to borba - izjavio je tada za magazin Story.
Činilo se da je tvrdoglavost oba partnera dovela vezu do točke pucanja, no ljubav se pokazala jačom od svih prepreka. Par je uspio izgladiti sve nesuglasice, a zajedničkim pojavljivanjima u javnosti, poput onog na pretpremijeri dokumentarnog filma o Dariju "Uvik isti" na šibenskoj Tvrđavi Barone 2018., demantirali su sve napise o konačnom prekidu. Upravo je to bio njihov prvi zajednički službeni izlazak, kojim su potvrdili da je njihova veza stabilnija no ikad.
Nakon gotovo deset godina veze, par je dočekao najsretniji trenutak u zajedničkom životu. U listopadu 2022. godine, dok je Dario igrao za Phoenix Sunse, Karla je rodila njihovog sina Niku. Košarkaš je dobio nekoliko slobodnih dana od kluba kako bi bio uz partnericu i sina, a sretna vijest oduševila je domaću javnost.
Ipak, u skladu sa svojom odlukom da privatnost drže za sebe, ni Dario ni Karla nisu javno dijelili fotografije prinove. Njihovi profili na društvenim mrežama ostali su zaključani, dostupni samo uskom krugu prijatelja i obitelji.
Iako rijetko govori o privatnom životu, Šarić je u jednom intervjuu otkrio što ga je privuklo kod Karle, naglasivši da su to bili njezin izgled, komunikativnost, inteligencija i damsko ponašanje. Upravo je ta stabilnost koju mu ona pruža ključna za njegov fokus na zahtjevnu sportsku karijeru.
Njihova rijetka pojavljivanja, poput onog nedavnog na gala večeri u čast Dražena Petrovića, uvijek privuku veliku pažnju, potvrđujući da je samozatajna Karla i dalje njegova najveća podrška, kako na tribinama, tako i u životu.
