NJEGOVA IZABRANICA

FOTO De Bruyne je primljen u kuću slavnih, ali svi u dvorani gledali su prekrasnu Michele

Thibaut Courtois nekoć je spavao s De Bruyneovom curom, a cijeli skandal punio je naslovnice belgijskih tabloida. Ipak, s vremenom su suigrači iz reprezentacije Belgije izgladili odnose, a Kevin se 2017. oženio za Michèle s kojom ima troje djece
Kevin De Bruyne ušao je u belgijsku kuću slavnih, ali svi su se okretali za njegovom prekrasnom žemom, Michele. | Foto: Instagram
