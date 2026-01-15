FOTO De Bruyne je primljen u kuću slavnih, ali svi u dvorani gledali su prekrasnu Michele

Thibaut Courtois nekoć je spavao s De Bruyneovom curom, a cijeli skandal punio je naslovnice belgijskih tabloida. Ipak, s vremenom su suigrači iz reprezentacije Belgije izgladili odnose, a Kevin se 2017. oženio za Michèle s kojom ima troje djece
Kevin De Bruyne ušao je u belgijsku kuću slavnih, ali svi su se okretali za njegovom prekrasnom žemom, Michele.
| Foto: Instagram
Kevin De Bruyne ušao je u belgijsku kuću slavnih, ali svi su se okretali za njegovom prekrasnom žemom, Michele. |
Foto: Instagram
Kevin De Bruyne ušao je u belgijsku kuću slavnih, ali svi su se okretali za njegovom prekrasnom žemom, Michele.
| Foto: Instagram
Priča o njihovom upoznavanju danas zvuči gotovo filmski. Bilo je to 2014. godine, dok je De Bruyne bio na posudbi u Werder Bremenu i još nije imao status globalne superzvijezde. Nakon jedne utakmice, objavio je nešto na Twitteru, a među rijetkim lajkovima isticao se onaj "zgodne djevojke", kako ju je kasnije opisao.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Dok je Kevinova karijera strelovito rasla, Michèle je gradila vlastiti put. Rođena osmog prosinca 1993. u Genku, istom gradu u kojem je De Bruyne započeo profesionalnu karijeru, studirala je na Sveučilištu Hasselt. Prije nego što je njezin život postao vezan uz nogometne stadione, radila je u agenciji Prime Impressions Hostesses.
| Foto: Instagram
Danas je uspješna poduzetnica i medijska ličnost. Suvoditeljica je popularnog podcasta na nizozemskom jeziku "Secret Society", koji se opisuje kao "vaša doza ženskih razgovora". U njemu s prijateljicama i gošćama raspravlja o temama iz pop kulture i svakodnevnog života. Uz to, aktivno sudjeluje u humanitarnom radu.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Unatoč slavi, par se trudi voditi što normalniji život, posvećen svojoj obitelji. U ožujku 2016. godine dobili su prvog sina Masona Miliana, u listopadu 2018. stigao je drugi sin Rome, a u rujnu 2020. i kći Suri.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Ona je njegova stijena, najbolja prijateljica i, kako je sam priznao, "ljepilo koje drži obitelj na okupu".
| Foto: Instagram
Michèle se s godinama navikla na život pod povećalom javnosti, no priznaje da ponekad nije lako. Odlazak na sajam s djecom pretvara se u fotografiranje sa stotinama obožavatelja, a mirne večere su rijetkost. Ipak, redovito ga prati s tribina
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Njihova zajednička pojavljivanja, bilo na proslavama kluba ili elegantnim večerama, uvijek privlače pažnju, a Michèle se redovito ističe svojim modnim odabirima, potvrđujući status jedne od najelegantnijih žena u svijetu nogometa.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram