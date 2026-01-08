FOTO Diletta, prehladit ćeš se! Pogledajte u čemu je atraktivna novinarka pozirala na snijegu

Diletta Leotta, trudna i bosa na snijegu, očarala fanove! Blista u Dolomitima s obitelji, a uskoro glumi u "Don Matteu". Fanovi oduševljeni njezinim izgledom i novim projektima
Jedna od najpoznatijih talijanskih sportskih novinarki i televizijskih voditeljica, Diletta Leotta, ponovno je privukla pažnju svojih milijunskih pratitelja na Instagramu. Nakon što je blagdane provela s obitelji u Dubaiju, novu je godinu započela idiličnim odmorom u talijanskim Dolomitima, odakle je podijelila seriju fotografija koje prikazuju obiteljsku sreću i zimsku čaroliju.
Prelijepa voditeljica objavila je galeriju fotografija koje savršeno dočaravaju atmosferu s odmora. U opisu je kratko napisala: "U Dolomitima je uvijek kao povratak kući", dodavši "Od 1998.", čime je otkrila da za nju ovo mjesto ima posebno značenje još od djetinjstva.
Tu je tvrdnju potkrijepila i preslatkom fotografijom sebe kao djevojčice na skijanju. Ipak, najviše pažnje privukla je prva fotografija u nizu, na kojoj Diletta sjedi na ležaljci usred snijega, bosa i omotana samo bijelim poplunom. Hrabar i istovremeno glamurozan prizor izazvao je lavinu pozitivnih komentara.
Osim što je pokazala zavidnu liniju i trudnički sjaj, Leotta je s obožavateljima podijelila i intimne trenutke sa suprugom, njemačkim nogometnim golmanom Lorisom Kariusom, s kojim je pozirala ispred novogodišnjeg vatrometa. Galerija također uključuje dirljive fotografije s njihovom kćerkicom Arijom, potvrđujući da je odmor bio posvećen obiteljskom zajedništvu.
Fotografije s odmora jasno prikazuju Dilettin trudnički trbuščić. Naime, voditeljica je krajem 2025. godine potvrdila da ona i Karius očekuju svoje drugo dijete, a nagađa se da bi ovoga puta mogli dobiti dječaka. Dok uživa u obiteljskoj sreći, Diletta ne zapostavlja ni svoju karijeru. I dalje je jedno od glavnih lica streaming platforme DAZN, gdje vodi nove emisije poput "Fuoriclasse" i predsjednica je kluba D-Power u talijanskoj inačici Kings League.
Zanimljivo je da ova objava dolazi samo dan prije njezinog velikog glumačkog debija. Diletta Leotta će se pojaviti kao gostujuća zvijezda u 15. sezoni iznimno popularne talijanske serije "Don Matteo", koja s emitiranjem na kanalu Rai 1 kreće 8. siječnja 2026. godine. U seriji neće glumiti sebe, što njezinim fanovima daje dodatni razlog za uzbuđenje.
Njezina objava brzo je prikupila stotine tisuća lajkova, a pratitelji su je u komentarima obasuli komplimentima na račun izgleda i čestitkama povodom prinove. Čini se da Diletta Leotta proživljava jedno od najljepših razdoblja svog života, uspješno balansirajući između obiteljskih radosti i novih profesionalnih uspjeha koji je tek čekaju.
