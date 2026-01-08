Obavijesti

FOTO Diletta, prehladit ćeš se! Pogledajte u čemu je atraktivna novinarka pozirala na snijegu

Diletta Leotta, trudna i bosa na snijegu, očarala fanove! Blista u Dolomitima s obitelji, a uskoro glumi u "Don Matteu". Fanovi oduševljeni njezinim izgledom i novim projektima
Jedna od najpoznatijih talijanskih sportskih novinarki i televizijskih voditeljica, Diletta Leotta, ponovno je privukla pažnju svojih milijunskih pratitelja na Instagramu. Nakon što je blagdane provela s obitelji u Dubaiju, novu je godinu započela idiličnim odmorom u talijanskim Dolomitima, odakle je podijelila seriju fotografija koje prikazuju obiteljsku sreću i zimsku čaroliju. | Foto: Instagram
