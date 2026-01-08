FOTO Diletta, prehladit ćeš se! Pogledajte u čemu je atraktivna novinarka pozirala na snijegu

Fotografije s odmora jasno prikazuju Dilettin trudnički trbuščić. Naime, voditeljica je krajem 2025. godine potvrdila da ona i Karius očekuju svoje drugo dijete, a nagađa se da bi ovoga puta mogli dobiti dječaka. Dok uživa u obiteljskoj sreći, Diletta ne zapostavlja ni svoju karijeru. I dalje je jedno od glavnih lica streaming platforme DAZN, gdje vodi nove emisije poput "Fuoriclasse" i predsjednica je kluba D-Power u talijanskoj inačici Kings League. | Foto: Instagram