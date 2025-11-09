FOTO Dinamo se 'poskliznuo' u Puli, Hajduk povećao vodstvo. Evo najboljih trenutaka 13. kola

Vukovar i Gorica podijelili su bodove, a remizirala je i Lokomotiva protiv Slavena. Hajduk je pobijedio Osijek 2-0, a 'bijelo-plavi' pali su na dno HNL-a. Istra je šokirala Dinamo, a Rijeka opet nije pobijedila
Nogometaši Gorice i Vukovara 1991 u susretu su 13. kola HNL-a igrali 1-1 (0-0).
Nogometaši Gorice i Vukovara 1991 u susretu su 13. kola HNL-a igrali 1-1 (0-0). |
Nogometaši Gorice i Vukovara 1991 u susretu su 13. kola HNL-a igrali 1-1 (0-0).
Goste je u prednost doveo Jakov Puljić (51), a poravnao je Ante Kavelj (85).
Izgledalo je kako je Gorica u 72. minuti poravnala preko Čuuića, ali nakon dugotrajne provjere situacije pogodak domaćeg napadača je poništen, ali je zbog nesportskog ponašanja isključen gostujući branič Tadić.
U prvom subotnjem susretu 13. kola nije bilo pobjednika, u uzbudljivom su susretu na maksimirskom stadionu nogometaši Lokomotive i Slaven Belupa odigrali 1-1 (0-1).
Gosti su poveli u 45. minuti nakon sjajnog pogotka Adriana Jagušića koji je s 25 metara pogodio rašlje.
Sve do 89. minute gosti iz Koprivnice su imali tri boda u džepu, ali je tada za konačnih 1-1 pogodio Marko Vešović.
Nakon četiri prvenstvene gostujuće utakmice u nizu nogometaši Hajduka su se vratili na Poljud gdje su ove subote u dvoboju 13. kola HNL-a svladali Osijek s 2-0 (1-0).
Prvi pogodak postigao je Filip Krovinović već u petoj minuti, dok je utakmica riješena u 94. minuti kada je za 2-0 strijelac bio Michele Šego.
Osječani su od 65. minute imali igrača manje nakon drugog žutog kartona Roka Jurišića.
Splićani sada imaju pet pobjeda i jedan remi u posljednjih šest ligaških nastupa. Hajduk se učvrstio na prvom mjestu ljestvice. Ima četiri boda više od Dinama
U ranije odigranom susretu u nedjelju Istra 1961 je na Aldo Drosini pobijedila Dinamo sa 2-1.
Nakon što je u četvrtak senazacionalno ispao u Kupu od četvrtoligaša Kurilovca, pulski sastav je priredio još jedno iznenađenje. Ovoga puta ugodno srušivši doprvaka Dinamo.
Junak susreta bio je nigerijski napadač Salim Fago Lawal, koji je postigao dva gola (10, 32), dok je gol za Dinamo zabio Monsef Bakrar (81).
Dinamo je imao čak 20 kornera, gosti su uputili i skoro 30 udaraca, no bodovi su ostali u Puli.
Bio je to drugi poraz Dinama u nizu nakon maksimirske "pljuske" od Celte Vigo, treći u zadnja četiri susreta, te treći uzastopni gostujući u HNL-u.
U posljednjem susretu 13. kola hrvatskog nogometnog prvenstva Varaždin je pobijedio Rijeku sa 1-0 probivši se na treće mjesto.
Pogodak odluke zabio je Luka Mamić u 15. minuti.
Varaždin je ovom pobjedom skočio na treću poziciju sa 19 bodova, koliko ima i Istra 1961, ali uz slabiju razliku pogodaka.
Rijeka je ostala na osmom mjestu sa 14 bodova.
