Obavijesti

Galerija

Komentari 0
HRVATSKA NOGOMETNA LIGA

FOTO Dinamo se 'poskliznuo' u Puli, Hajduk povećao vodstvo. Evo najboljih trenutaka 13. kola

Vukovar i Gorica podijelili su bodove, a remizirala je i Lokomotiva protiv Slavena. Hajduk je pobijedio Osijek 2-0, a 'bijelo-plavi' pali su na dno HNL-a. Istra je šokirala Dinamo, a Rijeka opet nije pobijedila
Velika Gorica: HNK Gorica i NK Vukovar sastali se u 13. kolu Prve HNL
Nogometaši Gorice i Vukovara 1991 u susretu su 13. kola HNL-a igrali 1-1 (0-0). | Foto: Igor Soban/PIXSELL
1/31
Nogometaši Gorice i Vukovara 1991 u susretu su 13. kola HNL-a igrali 1-1 (0-0). | Foto: Igor Soban/PIXSELL
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025