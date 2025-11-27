Dinamo igra na 'transformers' stadionu. Ovdje je Hrvatska već slavila. Pogledajte stadion!

Stadion Pierre-Mauroy višenamjenska je i spektakularna arena u Lilleu na kojoj će Dinamo odigrati utakmicu protiv Lillea u 5. kolu Europske lige. U tom zdanju je Hrvatska osvojila Davis Cup 2018., a košarkaši su izgubili na EuroBasketu
Stadion Pierre-Mauroy višenamjenska je i spektakularna arena u Lilleu na kojoj će Dinamo odigrati utakmicu protiv Lillea u 5. kolu Europske lige. Stadion se nalazi u Villeneuve-d’Ascq-u, predgrađu Lillea u Francuskoj. Otvoren je 17. kolovoza 2012. godine.
Sponzorski naziv stadiona je Decathlon arena, a jedan je od rijetkih stadiona u Europi koji kombinira pomični krov i modularni teren, što mu daje veliku fleksibilnost u korištenju. Hrvatska je ondje osvojila Davis Cup 2018. godine
Kapacitet mu je oko 50.186 mjesta za nogomet, a za koncerte i druge događaje može primiti do 56.000 ljudi.
Hrvatska je Davis Cup osvojila 2018. u Lilleu i to u navedenoj areni
Uz brojnu podršku navijača
Domaći klub je LOSC Lille, a stadion nosi ime po Pierreu Mauroyu, bivšem premijeru Francuske i dugogodišnjem gradonačelniku Lillea
Na tom velebnom zdanju igrale su se rukometne utakmice, kao i košarkaške
Hrvatska je na EuroBasketu 2015. izgubila u osmini finala od Češke 80-59
Posjeduje pomični krov koji se otvara i zatvara za otprilike 30 minuta
Ima i modularni teren – donja polovica travnjaka se pomiče i stadion se može pretvoriti u zatvorenu arenu s oko 30.000 mjesta
Trošak izgradnje bio je oko 324 milijuna eura. Bio je domaćin Europskog prvenstva u nogometu 2016. (6 utakmica). Na njemu su igrane utakmice Rugby World Cupa 2023.
Na EuroBasketu 2015. ugostio je završnicu, s rekordnom posjetom od preko 27.000 gledatelja na jednoj košarkaškoj utakmici
