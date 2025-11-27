Obavijesti

FOTO: PIERRE-MAUROY STADION

Dinamo igra na 'transformers' stadionu. Ovdje je Hrvatska već slavila. Pogledajte stadion!

Stadion Pierre-Mauroy višenamjenska je i spektakularna arena u Lilleu na kojoj će Dinamo odigrati utakmicu protiv Lillea u 5. kolu Europske lige. U tom zdanju je Hrvatska osvojila Davis Cup 2018., a košarkaši su izgubili na EuroBasketu
Lille v Chelsea - UEFA Champions League - Group H - Stade Pierre Mauroy
Stadion Pierre-Mauroy višenamjenska je i spektakularna arena u Lilleu na kojoj će Dinamo odigrati utakmicu protiv Lillea u 5. kolu Europske lige. Stadion se nalazi u Villeneuve-d’Ascq-u, predgrađu Lillea u Francuskoj. Otvoren je 17. kolovoza 2012. godine. | Foto: Paul Terry/PRESS ASSOCIATION
