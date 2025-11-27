Dinamo igra na 'transformers' stadionu. Ovdje je Hrvatska već slavila. Pogledajte stadion!

FITNESS TRENERICA

FOTO Zanosna crnka osvojila je splitsku publiku. Svi su gledali u njezinu žutu haljinu i trbušnjake

Split je prije dvije godine ugostio skupinu Davis Cupa, a glavna zvijezda na tribinama bila je atraktivna crnka Tanja Bolanča koja se pojavila u haljini i pokazala zanosnu figuru. Tko je to, tko je to, mnogi su se pitali