GRADSKI DERBI
FOTO Dinamovci utučeni, lokosi opet skinuli skalp. Pogledajte reakcije igrača nakon utakmice
LOKOMOTIVA - DINAMO 2-1 Na krilima europske pobjede nad Maccabijem "modri" su tresnuli o pod u prvenstvu i pretrpjeli drugi poraz u HNL-u golovima Stojakovića i Pajača, dok je neizvjesnost nakratko vratio Beljo
Dinamovci su utučeni stali pred navijače nakon drugog poraza u prvenstvu ove sezone, Lokomotiva je kao domaćin slavila u nedjelju u devetom kolu 2-1.
| Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
S druge strane, gradski rival imao je pregršt razloga za zadovoljstvo.
Dinamo je tako opet bodovno izjednačen s Hajdukom na vrhu ljestvice, a lokosi imaju četiri boda manje.
U završnici utakmice dinamovci su jurili po izjednačenje, ali nedostajalo je preciznosti.
Bad Blue Boysi su u nekoliko navrata palili baklje i pokušali probuditi momčad.
Dion Drena Beljo zabio je u 67. minuti gol koji je "modrima" nakratko vratio nadu.
Skupa je bila za Dinamo greška Ivana Nevistića i penal koji je skrivio u 61. minuti, realizirao ga je Marko Pajač.
Mario Kovačević promijenio je samo jednog igrača u odnosu na Europu, morat će promisliti o novim rošadama prije nastavka prvenstva.
Puno je kontroverzi bilo oko suđenja, Lokomotivi je poništen jedan gol u finišu prvog dijela zbog faula nad Bennacerom.
Stojaković je zabio prvi gol nakon što je milimetarski izbjegao zaleđe.
