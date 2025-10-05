Obavijesti

GRADSKI DERBI

FOTO Dinamovci utučeni, lokosi opet skinuli skalp. Pogledajte reakcije igrača nakon utakmice

LOKOMOTIVA - DINAMO 2-1 Na krilima europske pobjede nad Maccabijem "modri" su tresnuli o pod u prvenstvu i pretrpjeli drugi poraz u HNL-u golovima Stojakovića i Pajača, dok je neizvjesnost nakratko vratio Beljo
Zagreb: Dinamo i Lokomotiva sastali se u 9. kolu SuperSport HNL-a
Dinamovci su utučeni stali pred navijače nakon drugog poraza u prvenstvu ove sezone, Lokomotiva je kao domaćin slavila u nedjelju u devetom kolu 2-1. | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
