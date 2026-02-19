Obavijesti

Galerija

Komentari 0
POLUPRAZAN STADION

FOTO Dinamovi navijači pokisli zbog kiše i rezultata. Pogledajte tužnu atmosferu na Maksimiru

Zagreb osunčan, ali kiša nije spriječila 10.000 navijača Dinama protiv Genka. Stadion oronuo, kabanice slabe pomoći dok je semafor u ranoj fazi pokazivao na 2-0 vodstvo gostiju
Zagreb: Dinamo i Genk u utakmici doigravanja osmine finala UEFA Europske lige
Zagreb se probudio okupan suncem, koje je obasjavalo grad do nekih 14 sati, a onda su se, nažalost, polako obistinile prognoze. Zavladali su sivi oblaci, a sat vremena uoči utakmice počela je dosadna i neumoljiva kiša koja je lijevala kao iz kabla.  | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
1/28
Zagreb se probudio okupan suncem, koje je obasjavalo grad do nekih 14 sati, a onda su se, nažalost, polako obistinile prognoze. Zavladali su sivi oblaci, a sat vremena uoči utakmice počela je dosadna i neumoljiva kiša koja je lijevala kao iz kabla.  | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026