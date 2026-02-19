FOTO Dinamovi navijači pokisli zbog kiše i rezultata. Pogledajte tužnu atmosferu na Maksimiru

Ipak, nije niti to spriječilo desetak tisuća navijača koji su došli podržati Dinamo protiv Genka u prvoj utakmici doigravanja Europske lige. Kako bi im barem olakšao boravak na oronulom i derutnom stadionu, klub je navijačima dijelio kabanice, ali od slabe je to pomoći bilo. Ionako su svi koji su došli, bili svjesni da će biti mokri od glave do pete. | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL