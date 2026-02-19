FOTO Dinamovi navijači pokisli zbog kiše i rezultata. Pogledajte tužnu atmosferu na Maksimiru

Zagreb osunčan, ali kiša nije spriječila 10.000 navijača Dinama protiv Genka. Stadion oronuo, kabanice slabe pomoći dok je semafor u ranoj fazi pokazivao na 2-0 vodstvo gostiju
Zagreb se probudio okupan suncem, koje je obasjavalo grad do nekih 14 sati, a onda su se, nažalost, polako obistinile prognoze. Zavladali su sivi oblaci, a sat vremena uoči utakmice počela je dosadna i neumoljiva kiša koja je lijevala kao iz kabla.
Ipak, nije niti to spriječilo desetak tisuća navijača koji su došli podržati Dinamo protiv Genka u prvoj utakmici doigravanja Europske lige. Kako bi im barem olakšao boravak na oronulom i derutnom stadionu, klub je navijačima dijelio kabanice, ali od slabe je to pomoći bilo. Ionako su svi koji su došli, bili svjesni da će biti mokri od glave do pete.
Već standardno, gromoglasni huk s maksimirskog sjevera krenuo je i prije početka utakmice. Taman da Belgijci vide gdje su došli i osjete moć Bad Blue Boysa.
Dok je sjever bio krcat, južna strana je bila je prazna. Nitko od gostujućih navijača, koji nisu poznati kao naročito zagrižena navijačka skupina, nije se pojavio.
Genku to nije smetalo jer je nakon 20-ak minuta igre već vodio 2-0.
