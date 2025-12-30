Obavijesti

Galerija

Komentari 2
KAO FILMSKA PRIČA

FOTO Dobro dok ih ne zamijene! Bivši Modrićevi suigrači oženili sestre blizanke. Identične su

Kakva nevjerojatna priča iz svijeta nogometa! Dani Carvajal i Joselu, bivši Modrićevi suigrači, oženili su sestre blizanke. Carvajal je s Daphne, a Joselu s Melanie Cañizares. Njihove obitelji su neraskidivo povezane, a sestre su uspješne poduzetnice i influencerice s Mallorce
FOTO Dobro dok ih ne zamijene! Bivši Modrićevi suigrači oženili sestre blizanke. Identične su
Svijet profesionalnog nogometa često ispisuje nevjerojatne priče, no rijetko kada se one s terena na tako neobičan način prelijevaju u privatni život. Dvojica poznatih nogometaša i bivših suigrača Luke Modrića iz Real Madrida, Dani Carvajal i Joselu, dijele mnogo više od svlačionice i uspomena na osvojene trofeje. | Foto: Instagram
1/58
Svijet profesionalnog nogometa često ispisuje nevjerojatne priče, no rijetko kada se one s terena na tako neobičan način prelijevaju u privatni život. Dvojica poznatih nogometaša i bivših suigrača Luke Modrića iz Real Madrida, Dani Carvajal i Joselu, dijele mnogo više od svlačionice i uspomena na osvojene trofeje. | Foto: Instagram
Komentari 2

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025