FOTO Dobro dok ih ne zamijene! Bivši Modrićevi suigrači oženili sestre blizanke. Identične su

Kakva nevjerojatna priča iz svijeta nogometa! Dani Carvajal i Joselu, bivši Modrićevi suigrači, oženili su sestre blizanke. Carvajal je s Daphne, a Joselu s Melanie Cañizares. Njihove obitelji su neraskidivo povezane, a sestre su uspješne poduzetnice i influencerice s Mallorce
Svijet profesionalnog nogometa često ispisuje nevjerojatne priče, no rijetko kada se one s terena na tako neobičan način prelijevaju u privatni život. Dvojica poznatih nogometaša i bivših suigrača Luke Modrića iz Real Madrida, Dani Carvajal i Joselu, dijele mnogo više od svlačionice i uspomena na osvojene trofeje.
Njihove sudbine isprepletene su na jedinstven obiteljski način - obojica su oženjeni sestrama blizankama.
Ova nesvakidašnja veza čini ih šogorima i povezuje njihove obitelji čvršće nego što to obično biva u svijetu vrhunskog sporta, gdje se suigrači često mijenjaju, a prijateljstva stavljaju na kušnju.
Dugogodišnji desni bek "kraljevskog kluba", Dani Carvajal, u braku je s Daphne Cañizares, dok je napadač Joselu, koji je prije dvije sezone također nosio dres Reala, oženjen njezinom sestrom blizankom Melanie.
Ključnu ulogu u spajanju Danija i Daphne odigrali su upravo Joselu i Melanie.
Oni su se vjenčali još 2016. godine, a nekoliko godina kasnije pobrinuli su se da i Daphnina ljubavna sreća bude vezana uz travnjak Santiago Bernabéua.
Melanie je, naime, upoznala svoju sestru s Danijem, a ostalo je povijest.
Njihova je veza okrunjena brakom u lipnju 2022. godine na raskošnoj ceremoniji u španjolskoj Segoviji.
Tako su dvojica nogometaša, osim što su dijelili profesionalne uspjehe, postali i službeno članovi iste obitelji.
Sestre Daphne i Melanie Cañizares, rođene na Mallorci s nizozemskim korijenima, i same su izgradile uspješne karijere.
Obje su jedno vrijeme radile kao stjuardese, no njihovi su se profesionalni putevi kasnije razvili u drugim smjerovima.
Joselu je čak odlučio svoju izabranicu tetovirati na nogu.
Daphne je, uz to što je model i kreatorica online sadržaja, i vlasnica tvrtke "Blue Weddings" koja se bavi organizacijom vjenčanja.
Njezina sestra Melanie fokusirana je na modu i životni stil.
Obje obitelji su i narasle.
Dani i Daphne imaju dvoje djece, sinove Martína i Maura, dok Joselu i Melanie također imaju dvojicu sinova, Lea i Lucasa, stvarajući tako novu generaciju koja će odrastati u ovoj neobično povezanoj nogometnoj obitelji.
Iako su im se nogometni putevi nedavno razišli, jer je Joselu nakon isteka posudbe u Realu potpisao za klub Al-Gharafa u Katru, prijateljstvo i obiteljska veza s Carvajalom ostaju neraskidivi.
