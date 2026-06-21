FOTO Dok 'vatreni' treniraju, Kustić šeće oko igrališta. Dalić još slaže momčad za Panamu
Hrvatska je odradila još jedan trening u Alexandriji, 'vatreni' su opet trenirali po velikoj vrućini. Marijan Kustić u tim je trenucima nizao krugove šetajući oko igrališta, predsjednik HNS-a svaki dan šeće u jutarnjim satima uz rijeku Potomac, sad je pojačao kilometražu i popodnevnim hodanjem. Svi su reprezentativci maksimalno trenirali, za nikoga nije bilo poštede, a Zlatko Dalić još slaže momčad s kojom će napasti Panamu. Tu bi u prvi sastav trebali uskočiti Ćaleta-Car, Kramarić i Budimir