FOTO Dominira u sportu, bori se za prava žena i nosi revije. Ona je definicija košarkaškog anđela

Angel Reese, zvijezda WNBA, prelazi u tim Atlanta Dream. Nakon nezadovoljstva u Chicago Skyju, Reese traži nove izazove u karijeri. Osim na parketu, dominira i u modi i biznisu te se bori za prava žena
| Foto: Instagram
Foto: Instagram
Njezin utjecaj odavno je prerastao sportske arene i proširio se na svijet mode, biznisa i društvenog aktivizma, gdje svojim beskompromisnim stavovima izaziva dvostruke standarde i bori se za prava žena.
| Foto: Instagram
U ponedjeljak je odjeknula vijest o razmjeni koja je dvostruku All-Star igračicu poslala u redove Atlanta Dreama, čime je otvoreno novo poglavlje u karijeri žene koja je redefinirala što znači biti sportašica u 21. stoljeću.
| Foto: Instagram
Jedna od najdominantnijih i najprepoznatljivijih košarkašica današnjice, Angel Reese, svoju treću WNBA sezonu neće provesti u dresu Chicago Skyja.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Nakon dvije sezone u kojima je Chicago Sky upisao skroman omjer pobjeda i poraza 23-61 i nije uspio izboriti doigravanje, Reese je izrazila nezadovoljstvo smjerom u kojem je klub išao. Službena potvrda stigla je u srijedu, kada je objavljeno da Chicago za svoju zvijezdu dobiva izbore prve runde drafta 2027. i 2028. godine.
| Foto: Instagram
"Ova razmjena osmišljena je kako bi se postigla ravnoteža u momčadi i predstavlja veliku priliku za sve strane", stoji u priopćenju Chicago Skyja, dok su iz Atlante poručili da se Reese "savršeno uklapa" u ono što grade.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Sama igračica nije skrivala da želi igrati u pobjedničkoj kulturi, okružena "sjajnim suigračicama" s kojima se može boriti za naslov prvaka. Prije nego što je postala globalni fenomen, Reese je svoj status izgradila na parketu. Predvodila je sveučilište LSU do naslova NCAA prvaka 2023. godine, gdje je proglašena najkorisnijom igračicom turnira.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
U prve dvije WNBA sezone (2024. i 2025.) bila je najbolja skakačica lige s prosjekom od 12,9 skokova po utakmici te je postala igračica koja je najbrže u povijesti dosegnula brojke od 500 poena i 500 skokova.
No, paralelno s uspjesima pod koševima, gradila je brend koji nadilazi sport. U listopadu 2025. ispisala je povijest postavši prva profesionalna sportašica koja je nosila reviju prestižnog Victoria’s Secret Fashion Showa.
| Foto: Instagram
Pozirala je i za Sports Illustrated Swimsuit i izdanje te potpisala unosne ugovore s brendovima kao što su Reebok, s kojim ima vlastitu liniju obuće, Beats by Dre, Amazon i Airbnb. Unatoč uspjehu u svijetu mode, košarka ostaje njezina prva ljubav.
| Foto: Instagram
"Volim modeling, ali nisam spremna za to puno radno vrijeme. Moja prva ljubav je košarka," izjavila je.
| Foto: Instagram
Reese je postala simbolom nove generacije sportašica koje se ne ustručavaju spojiti snagu i ženstvenost. Njezina pojava i samouvjerenost često su bile meta kritika, no ona na njih odgovara još glasnije, odbijajući se pokoriti nametnutim normama.
| Foto: Instagram
"Neću se sramiti što izgledam ovako jer sam naporno radila za ovo tijelo. Biti seksi je nešto što volim i što uvijek prihvaćam," rekla je.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Otvoreno je progovorila o napadima s kojima se suočava, od internetskog zlostavljanja i rasističkih komentara do prijetnji smrću i seksualizacije, uključujući i stvaranje lažnih, umjetnom inteligencijom generiranih golih fotografija.
| Foto: Instagram
"Cijelu godinu su me napadali, seksualizirali, prijetili mi smrću... ali ja sam i dalje čovjek. Ne dopuštam da me to slomi," poručila je kritičarima.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Jednako je glasna i kada je riječ o financijskoj nejednakosti u ženskom sportu.
Kao jedna od najistaknutijih zagovornica novog kolektivnog ugovora u WNBA, istaknula je apsurd da njezina početnička plaća od oko 73.000 dolara nije bila dovoljna ni za pokrivanje najma stana u Chicagu.
| Foto: Instagram
"WNBA plaća ne plaća moje račune. To nije dovoljno ni za ratu za auto, ne bih mogla ni jesti ni živjeti od toga. Živim iznad svojih WNBA mogućnosti, ali moji sponzorski ugovori to omogućuju," kazala je.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Procjenjuje se da joj sponzorstva donose oko 10 milijuna dolara godišnje, što njezinu ukupnu vrijednost podiže na oko 7 milijuna dolara. Kroz svoj put, Angel Reese šalje snažnu poruku da žene ne moraju birati između uloga.
| Foto: Instagram
"Možete biti lijepe i odvažne, atletske građe i privlačne, meke i snažne – sve odjednom."
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
*uz korištenje AI-ja
| Foto: Instagram