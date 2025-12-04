FOTO Dončić i njegova Anamaria dobili drugo dijete! Obožavaju provoditi vrijeme u Hrvatskoj

Luka Dončić i Anamaria Goltes dočekali su drugo dijete! Ponosni tata propustio je važnu utakmicu kako bi bio uz obitelj. Njihova priča ljubavi traje od djetinjstva, a zaruke su okrunjene dolaskom novog člana obitelji
Slovenska košarkaška superzvijezda Luka Dončić i njegova zaručnica Anamaria Goltes postali su roditelji po drugi put
Slovenska košarkaška superzvijezda Luka Dončić i njegova zaručnica Anamaria Goltes postali su roditelji po drugi put
Slovenska košarkaška superzvijezda Luka Dončić i njegova zaručnica Anamaria Goltes postali su roditelji po drugi put
Samo nekoliko dana nakon što su proslavili drugi rođendan kćerkice Gabriele, obitelj se proširila za još jednog člana, a ponosni otac propustio je važnu utakmicu svojih Dallas Mavericksa kako bi bio uz Anamariju u Sloveniji.
Iako par svoj privatni život vješto skriva od očiju javnosti, vijest o prinovi razveselila je obožavatelje diljem svijeta.
Nagađanja o drugoj trudnoći počela su još u listopadu, kada je slovenski magazin Suzy objavio informaciju iz povjerljivog izvora, no par se o tome nije oglašavao.
Anamaria je sredinom studenog na svom Instagram profilu suptilno dala do znanja da je veliki dan blizu.
Objavila je fotografiju spakirane bolničke torbe, čime je potvrdila da je sve spremno za dolazak bebe.
Obožavatelji su odmah preplavili društvene mreže čestitkama, nestrpljivo iščekujući sretnu vijest.
Luka je, pak, pokazao što su mu prioriteti.
Propustio je utakmicu LA Lakersa u srijedu kako bi odletio u domovinu i bio uz svoju obitelj u najvažnijim trenucima.
Priča Luke i Anamarije jedna je od onih filmskih.
Upoznali su se kao 12-godišnjaci na ljetovanju na hrvatskoj obali i od tada su, uz kraće prekide, nerazdvojni.
Službeno su u vezi od 2016. godine, a Anamaria je Luki bila najveća podrška tijekom njegovog nevjerojatnog uspona u svijetu košarke.
"Ljudi imaju najboljeg prijatelja, dečka i pravu ljubav. Ja sam sretna jer je sve to ista osoba," napisala je jednom prilikom Anamaria.
Svoju ljubav okrunili su zarukama 7. srpnja 2023. godine, na simboličan datum koji odgovara broju 77 na Lukinom dresu.
Košarkaški as zaprosio je svoju dugogodišnju djevojku u idiličnom okruženju Bleda u Sloveniji.
Kruna njihove ljubavi stigla je 1. prosinca 2023., kada se rodila njihova prva kći, Gabriela.
Iako je Anamaria priznala da joj je prilagodba na život u Sjedinjenim Američkim Državama bila teška te da su joj najbliži prijatelji i dalje oni iz Slovenije, čini se da je par pronašao savršenu ravnotežu.
Dok Luka dominira parketima u dresu Lakersa , Anamaria je u Sloveniji stvorila topao dom za njihovu sada četveročlanu obitelj, dokazujući još jednom da je obitelj temelj svakog uspjeha.
Anamaria i Luka često posjećuju Hrvatsku, točnije Krk, gdje slovenski košarkaš ima kuću za odmor.
A njegova izabranica obožava objavljivati kadrove iz Lijepe naše.
