ZALJUBLJENI PAR

Luka Dončić i Anamaria Goltes dočekali su drugo dijete! Ponosni tata propustio je važnu utakmicu kako bi bio uz obitelj. Njihova priča ljubavi traje od djetinjstva, a zaruke su okrunjene dolaskom novog člana obitelji
FOTO Dončić i njegova Anamaria dobili drugo dijete! Obožavaju provoditi vrijeme u Hrvatskoj
Slovenska košarkaška superzvijezda Luka Dončić i njegova zaručnica Anamaria Goltes postali su roditelji po drugi put | Foto: Instagram
