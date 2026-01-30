Obavijesti

HRVATI SPREMNI ZA BITKU

FOTO Dvorana u Herningu zjapi poluprazna. Pogledajte što je EHF napravio za polufinale EP-a

Hrvatska rukometna reprezentacija igra protiv Njemačke u polufinalu Europskog prvenstva, a karte za ove dvoboje odavno su puštene u prodaju i Hrvati su dobili vrlo mali kontingent karata...
Herning: Navijači očekuju početak utakmice Hrvatska i Njemačka u polufinalu EHF Europskog prvenstva
Hrvatska rukometna reprezentacija igra protiv Njemačke u polufinalu Europskog prvenstva, a karte za ove dvoboje odavno su puštene u prodaju i Hrvati su dobili vrlo mali kontingent karata...
Hrvatska rukometna reprezentacija igra protiv Njemačke u polufinalu Europskog prvenstva, a karte za ove dvoboje odavno su puštene u prodaju i Hrvati su dobili vrlo mali kontingent karata...
