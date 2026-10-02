FOTO Džekina Amra poslala je emotivnu poruku Babuki: Mi smo na tebe ponosni. Zauvijek

Edin Džeko večeras će posljednji put zaigrati za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Četrdesetogodišnji kapetan oprostit će se od dresa BiH nakon utakmice protiv Švedske na Bilinom polju u Zenici, gdje će pred ispunjenim tribinama zaključiti reprezentativnu karijeru dugu gotovo dva desetljeća. Njegova žena Amra Džeko emotivnom porukom ispratila je 'bosanskog dijamanta'.

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- Teško je pronaći prave riječi za kraj nečega što je toliko dugo bilo dio tebe, a kroz tebe i dio svih nas. Znamo koliko voliš Bosnu i Hercegovinu i koliko ti je značilo nositi njezin dres. Ali znamo i koliko si joj dao – godine, snagu, emociju, odgovornost i srce. Uvijek iznova, bez obzira na pobjede, poraze, kritike ili teške trenutke.

- Bio si netko u kome su vidjeli svoju zemlju, za koga su navijali i s kim su vjerovali. Danas znaš da je vrijeme. Dao si sve što si mogao, i više od toga. Ali znam da će posljednji put ipak zaboljeti. Jer od nečega što toliko voliš ne možeš se tek tako oprostiti.

- A možda je nama najljepše od svega to što si tu ljubav prenio i na našu djecu. Iako su rođeni i odrastaju izvan Bosne, naučio si ih da svoju zemlju nose u srcu gdje god bili.

- I zato danas nema potrebe za mnogo riječi. Samo da znaš da smo bili, da jesmo i da ćemo uvijek biti tvoji najveći navijači. Ponosni na tebe. Zauvijek.