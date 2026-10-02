Obavijesti

Sport

Komentari 0
UVIJEK IZ DIJAMANTA

FOTO Džekina Amra poslala je emotivnu poruku Babuki: Mi smo na tebe ponosni. Zauvijek

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: 5 min
FOTO Džekina Amra poslala je emotivnu poruku Babuki: Mi smo na tebe ponosni. Zauvijek
Foto: Instagram
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Džeko večeras posljednji put nosi dres BiH, a Amra ga je podržala porukom o ljubavi, ponosu i kraju velike reprezentativne priče

Admiral

Edin Džeko večeras će posljednji put zaigrati za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Četrdesetogodišnji kapetan oprostit će se od dresa BiH nakon utakmice protiv Švedske na Bilinom polju u Zenici, gdje će pred ispunjenim tribinama zaključiti reprezentativnu karijeru dugu gotovo dva desetljeća. Njegova žena Amra Džeko emotivnom porukom ispratila je 'bosanskog dijamanta'.

POGLEDAJTE GALERIJU:

64
Foto: Instagram

- Teško je pronaći prave riječi za kraj nečega što je toliko dugo bilo dio tebe, a kroz tebe i dio svih nas. Znamo koliko voliš Bosnu i Hercegovinu i koliko ti je značilo nositi njezin dres. Ali znamo i koliko si joj dao – godine, snagu, emociju, odgovornost i srce. Uvijek iznova, bez obzira na pobjede, poraze, kritike ili teške trenutke.

- Bio si netko u kome su vidjeli svoju zemlju, za koga su navijali i s kim su vjerovali. Danas znaš da je vrijeme. Dao si sve što si mogao, i više od toga. Ali znam da će posljednji put ipak zaboljeti. Jer od nečega što toliko voliš ne možeš se tek tako oprostiti.

- A možda je nama najljepše od svega to što si tu ljubav prenio i na našu djecu. Iako su rođeni i odrastaju izvan Bosne, naučio si ih da svoju zemlju nose u srcu gdje god bili.

- I zato danas nema potrebe za mnogo riječi. Samo da znaš da smo bili, da jesmo i da ćemo uvijek biti tvoji najveći navijači. Ponosni na tebe. Zauvijek.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Nitko nije znao za ovu kosovsku navijačicu. Kamerman ju je snimio. Sad je prate tisuće
RASTE POPULARNOST

FOTO Nitko nije znao za ovu kosovsku navijačicu. Kamerman ju je snimio. Sad je prate tisuće

Marigona Gona, navijačica s Kosova, postala je internetska senzacija nakon što ju je kamera uhvatila na utakmici Eurolige. Njezin profil eksplodirao je, a ona je odlučila prigrliti popularnost koju je stekla preko noći
FOTO Hrvatska dobila još jedan nogometni stadion od 6,5 mil. eura. Gostujuća tribina je hit
SPEKTAKULARAN POGLED

FOTO Hrvatska dobila još jedan nogometni stadion od 6,5 mil. eura. Gostujuća tribina je hit

Opatija dobila novi stadion od 6,5 mil. eura! Stigao FIFA Pro certifikat, a otvaranje u petak uz okršaj s Rijekom
Torcida prijeti: Dva stadiona u Zagrebu? Onda mora i u Splitu. Bit će jednakost ili će biti rat!
PRIOPĆENJE ZBOG STADIONA

Torcida prijeti: Dva stadiona u Zagrebu? Onda mora i u Splitu. Bit će jednakost ili će biti rat!

Ako se Zagrebu i Dinamu (kao najljućem rivalu) grade dva NOVA stadiona financirana isključivo javnim novcem, dva NOVA će se graditi Splitu i Hajduku, sve ostalo je izdaja nacionalnih interesa, poručila je navijačka skupina Hajduka

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026