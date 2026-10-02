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PRIOPĆENJE ZBOG STADIONA

Torcida prijeti: Dva stadiona u Zagrebu? Onda mora i u Splitu. Bit će jednakost ili će biti rat!

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Torcida prijeti: Dva stadiona u Zagrebu? Onda mora i u Splitu. Bit će jednakost ili će biti rat!
Hajduk i Lokomotiva sastali se u 05. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Ako se Zagrebu i Dinamu (kao najljućem rivalu) grade dva NOVA stadiona financirana isključivo javnim novcem, dva NOVA će se graditi Splitu i Hajduku, sve ostalo je izdaja nacionalnih interesa, poručila je navijačka skupina Hajduka

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Poljudska ljepotica više ne sjaji kao nekad, ostarjela je, oronula i oštećena, pa se iz kluba svim silama trude lobirati da im Grad Split i država pomognu u rušenju postojećeg i izgradnji novog, modernog i funkcionalnog stadiona. 

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Predsjednik Hajduka Ivan Bilić nedavno je poručio kako svi ekonomski pokazatelji ukazuju kako je gradnja novog stadiona na Poljudu najprihvatljivija opcija, dok su protiv sanacije. No, s druge strane, neki smatraju da Poljud ima neupitnu vrijednost, ne samo kao stadion, već i kao arhitektonsko djelo pa je zbog toga za njih rušenje neprihvatljivo.

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Navijači na utakmici Hajduka i Rakova u play-offu za ulazak u UEFA Konferencijsku ligu | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Nenad Fabijanić, arhitekt koji drži autorska prava na projekt stadiona na Poljudu, smatra da bi ga trebalo obnoviti, a snjim se slaže i premijer Andrej Plenković.

- Projekt rekonstrukcije Poljuda, prema svim dosadašnjim indikatorima i radu povjerenstva, može uz pametan i kvalitetan način osuvremeniti da bude pravi, moderni, sportski nogometni stadion, kakav očekuju navijači i kakvi su današnji standardi u velikim europskim komparativnim situacijama - poručio je.

Njegove riječi nisu najbolje sjele Hajduku, koji se nada novom stadionu, a sad se oštrim priopćenjem oglasila i navijačka skupina Torcida.

Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

Za početak razbijmo famozni mit o Poljudu kao kulturnom dobru. Poljud je proglašen zaštićenim kulturnim dobrom 2015. godine, isključivo kako bi se povukla sredstva iz EU fondova u svrhu obnove stadiona. Čudnog li čuda, sredstva koja su tada uprihođena, nikad nisu utrošena na sanaciju Poljuda.

Sukladno zakonu, status kulturnog dobra ukida Ministarstvo kulture i medija, u trenu kada to isto dobro izgubi svojstva zbog kojih je proglašeno zaštićenim. Kome pod pretpostavkom dobrog vida i zdravog razuma nije jasno kako Poljud odavno nije nikakvo "dobro", već raspadajuća hrpa čelika i betona?

Inicijativa da se na postojeći, dotrajali stadion ide s nekakvim “ušminkavanjem” nema ni kulturno ni ekonomsko uporište. Renovirani stadion nije isto što i novi stadion, jer isključivo novi stadion generira buduće izvore prihoda i Hajduka čini konkurentnim u sportskom i natjecateljskom smislu.

Dok mi nestrpljivo čekamo rješenje, naš gradonačelnik je sazvao valjda pet različitih komisija i radnih skupina, od kojih se nijedna do današnjeg dana nije oglasila. Nedostaje još samo komisija Udruge hrvatskih psihijatara da cirkus bude potpun.

Foto: Facebook

I onda nam se ukaže njegova Visost, premijer, koji poput kolonizatora, jednom godišnje dođe u ceremonijalni posjet “domorodačkom plemenu” (iz kojeg, da apsurd bude veći, i sam potječe) pa s visoka govori kako i što je najbolje za nas te očekuje da mu zauzvrat otplešemo Vrličko kolo?

Gospodo, s naše strane kompromisa nema, neka vam jedna stvar bude kristalno jasna: do zadnjeg centa kojeg ćete usmjeriti Dinamu i Zagrebu, uložit ćete u Hajduk i Split.

Ako se Zagrebu i Dinamu (kao najljućem rivalu) grade dva NOVA stadiona financirana isključivo javnim novcem, dva NOVA će se graditi Splitu i Hajduku, sve ostalo je izdaja nacionalnih interesa.

A ta dva važa piture s kojima nas mislite ušutkat, nosite sebi na Markov trg pa “uljepšavajte” Banske dvore.

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Komentari 106
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