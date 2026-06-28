FOTO EMOTIVNI MODRIĆ Evo kako je kapetan slavio ulazak u 2. krug: 'Vjerujemo u nas...'

"Ušli smo dosta u grču u turnir zbog prevelikih očekivanja koja i sami sebi ponekad nepotrebno stavimo na leđa, i okolina i navijači. Ali nema potrebe, samo treba uživati. Vjerovao sam u to da će, kako utakmice budu odmicale, biti sve bolji. Ta utakmica protiv Paname bila je pobjeda na mišiće, ali da ti na planu samopouzdanja, što se vidjelo i sad. Vjerujem da će nam ovo pomoći na tom planu da možemo igrati još i bolje. Siguran sam da možemo. Samo to trebamo pokazati, opustiti se i uživati pa što bude", dodao je kapetan hrvatske nogometne reprezentacije... | Foto: Igor Kralj/PIXSELL