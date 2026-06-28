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A SAD - PORTUGAL

FOTO EMOTIVNI MODRIĆ Evo kako je kapetan slavio ulazak u 2. krug: 'Vjerujemo u nas...'

Hrvatsika se pobjedom protiv Gane plasirala u nokaut fazu Svjetskog prvenstva gdje nas čekaju Portugalcil Naši reprezentativci emotivno su proslavili pobjedu protiv afričke momčadi, u fokusu fotoreportera bio je naš kapetan Luka Modrić, pogledajte proslavu kapetana nakon utakmice...
SP 2026 Hrvatska pobijedila Ganu i plasirala se u drugi krug Svjetskog prvenstva
Hrvatsika se pobjedom protiv Gane plasirala u nokaut fazu Svjetskog prvenstva gdje nas čekaju Portugalcil Naši reprezentativci emotivno su proslavili pobjedu protiv afričke momčadi, u fokusu fotoreportera bio je naš kapetan Luka Modrić, pogledajte proslavu kapetana nakon utakmice... | Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Hrvatsika se pobjedom protiv Gane plasirala u nokaut fazu Svjetskog prvenstva gdje nas čekaju Portugalcil Naši reprezentativci emotivno su proslavili pobjedu protiv afričke momčadi, u fokusu fotoreportera bio je naš kapetan Luka Modrić, pogledajte proslavu kapetana nakon utakmice... | Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Komentari 1

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