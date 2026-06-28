FOTO EMOTIVNI MODRIĆ Evo kako je kapetan slavio ulazak u 2. krug: 'Vjerujemo u nas...'

Hrvatsika se pobjedom protiv Gane plasirala u nokaut fazu Svjetskog prvenstva gdje nas čekaju Portugalcil Naši reprezentativci emotivno su proslavili pobjedu protiv afričke momčadi, u fokusu fotoreportera bio je naš kapetan Luka Modrić, pogledajte proslavu kapetana nakon utakmice...
Hrvatsika se pobjedom protiv Gane plasirala u nokaut fazu Svjetskog prvenstva gdje nas čekaju Portugalcil Naši reprezentativci emotivno su proslavili pobjedu protiv afričke momčadi, u fokusu fotoreportera bio je naš kapetan Luka Modrić, pogledajte proslavu kapetana nakon utakmice...
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Hrvatsika se pobjedom protiv Gane plasirala u nokaut fazu Svjetskog prvenstva gdje nas čekaju Portugalcil Naši reprezentativci emotivno su proslavili pobjedu protiv afričke momčadi, u fokusu fotoreportera bio je naš kapetan Luka Modrić, pogledajte proslavu kapetana nakon utakmice... |
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Hrvatsika se pobjedom protiv Gane plasirala u nokaut fazu Svjetskog prvenstva gdje nas čekaju Portugalcil Naši reprezentativci emotivno su proslavili pobjedu protiv afričke momčadi, u fokusu fotoreportera bio je naš kapetan Luka Modrić, pogledajte proslavu kapetana nakon utakmice...
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
"Dosta dobra utakmica naša. Ostvarili smo taj prvi cilj, što je bio prolazak grupe i sretni smo zbog toga", kazao je Modrić nakon utakmice...
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
"Ušli smo dosta u grču u turnir zbog prevelikih očekivanja koja i sami sebi ponekad nepotrebno stavimo na leđa, i okolina i navijači. Ali nema potrebe, samo treba uživati. Vjerovao sam u to da će, kako utakmice budu odmicale, biti sve bolji. Ta utakmica protiv Paname bila je pobjeda na mišiće, ali da ti na planu samopouzdanja, što se vidjelo i sad. Vjerujem da će nam ovo pomoći na tom planu da možemo igrati još i bolje. Siguran sam da možemo. Samo to trebamo pokazati, opustiti se i uživati pa što bude", dodao je kapetan hrvatske nogometne reprezentacije...
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
"Sretni smo zbog prvog cilja koji je bio prolazak grupe. Sve je ostalo bilo podbačaj. Sad kreće novi turnir, što svi volimo. Bit ćemo spremni. Samo treba dati sve od sebe, uživati pa što bude. Ne si stavljati dodatan pritisak i očekivanja. Vjerujemo u nas, znamo koliko smo dobri, samo to trebamo nastaviti pokazivati. Vjerujem da će nam ove zadnje dvije pobjede na tom planu dosta pomoći.", dodao je kapetan...
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL