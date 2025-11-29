FOTO Engleski reprezentativac u vezi s modelom. Nakon što su bili zajedno zabio je dva gola

Bivša sudionica britanskog 'reality' showa Leah Taylor u vezi je s nogometašem Aston Ville Morganom Rogersom. Engleski nogometaš pokušava sakriti svoj privatni život, ali influencerica se već javno pohvalila
Leah Taylor (29) tajno izlazi sa zvijezdom Premier lige Morganom Rogersom (23). Član Aston Ville imao je nešto lošiji početak sezone, ali mu u privatnom životu ljubav cvjeta.
Leah se natjecala u desetoj sezoni popularnog 'reality' showa Love Island. U show je ušla osmi dan, a ispala 30 dana kasnije.
Na Instagramu ima 372 tisuće pratitelja preko kojeg promovira razne proizvode i ostvaruje suradnje s poznatim brandovima. Prvenstveno se bavi modelingom i objavljivanjem na društvenim mrežama.
Nedavno je na Instagram storyju objavila fotografije s izleta na kojem je bila s veznjakom Aston Ville. Samo nekoliko dana nakon izleta Rogers je zabio dva gola na utakmici protiv Leeds Uniteda.
Veliki je fan nogometa i iskorištava svaku priliku da ode pogledati utakmicu i podržati engleskog reprezentativca.
