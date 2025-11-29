Obavijesti

DAJE MU VJETAR U LEĐA

FOTO Engleski reprezentativac u vezi s modelom. Nakon što su bili zajedno zabio je dva gola

Bivša sudionica britanskog 'reality' showa Leah Taylor u vezi je s nogometašem Aston Ville Morganom Rogersom. Engleski nogometaš pokušava sakriti svoj privatni život, ali influencerica se već javno pohvalila
FOTO Engleski reprezentativac u vezi s modelom. Nakon što su bili zajedno zabio je dva gola
Leah Taylor (29) tajno izlazi sa zvijezdom Premier lige Morganom Rogersom (23). Član Aston Ville imao je nešto lošiji početak sezone, ali mu u privatnom životu ljubav cvjeta. | Foto: Instagram
