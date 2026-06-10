FOTO Evo kako će izgledati novi vukovarski stadion. Dalić i bivši 'vatreni' podržali su projekt

U Vukovaru, gradu heroju, uskoro niče novi, moderni nogometni stadion koji bi trebao postati ne samo sportski centar, već i novi simbol zajedništva i budućnosti. U gradskoj četvrti Borovo naselje, na mjestu postojećeg stadiona, gradit će se potpuno natkriveni objekt s gotovo pet tisuća sjedećih mjesta, koji će nositi ime 'Stadion 12 hrvatskih redarstvenika', u spomen na dvanaestoricu hrvatskih policajaca ubijenih u Borovu Selu 1991. godine. Projektom se želi osigurati da se prvoligaški nogomet napokon vrati kući i da HNK Vukovar 1991 svoje domaće utakmice igra pred svojom publikom.

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Projekt po najvišim standardima Uefe

Idejno rješenje, koje potpisuje vukovarski arhitektonski ured ArkkiDam, predviđa izgradnju modernog zdanja čija se vrijednost procjenjuje na više od 14 milijuna eura. Stadion će zadovoljavati sve kriterije Uefe i Fife za kategoriju 3, što omogućuje odigravanje međunarodnih i prvoligaških utakmica.

Ukupni kapacitet bit će 4788 potpuno natkrivenih sjedećih mjesta. Od toga, 4434 mjesta bit će za gledatelje, 96 VIP sjedala, 98 mjesta u VIP ložama te 64 mjesta za predstavnike medija. Osigurano je i 48 mjesta za osobe s invaliditetom, a kompleks će sadržavati i devet loža - jednu središnju i osam manjih.

Foto: Grad Vukovar

Osim što će omogućiti održavanje utakmica višeg ranga, novi stadion donosi i modernizaciju svih pomoćnih sadržaja te implementaciju suvremenih sigurnosnih protokola. Gradonačelnik Marijan Pavliček istaknuo je kako će novi sportski objekt značajno oživjeti grad.

​- Moramo biti svjesni da bi nam grad živnuo, svaki drugi tjedan imali bi nekoliko tisuća posjetitelja koji bi došli u grad, obilazili grad, znamenita mjesta, trošili u gradu i to bi bio dodatni kotač razvoja Grada Vukovara - naglasio je Pavliček.

Kraj 'izbjeglištva' za vukovarski klub

Izgradnja novog stadiona riješit će dugogodišnji problem HNK Vukovar 1991, koji je zbog neadekvatne infrastrukture bio prisiljen svoje prvoligaške utakmice igrati daleko od kuće. Tijekom svoje sezone u najvišem rangu hrvatskog nogometa, klub je bio domaćin u Vinkovcima i Osijeku, što je predstavljalo velik logistički i financijski teret, ali i emocionalni nedostatak za navijače. Bivši hrvatski reprezentativac Joe Šimunić, koji je podržao projekt, sažeo je važnost povratka kući.

Zagreb: Predstavljanje donatorske kampanje "I ti si Vukovar" za izgradnju Stadiona 12 hrvatskih redarstvenika u Vukovaru | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

​- Vukovar treba imati svoj stadion. Znam kako je kad ne igraš na svome stadionu, ovu sezonu Vukovar je imao takvu situaciju. Grad Heroja treba imati svoj stadion, veliki je simbol, ljudi su dali život za našu slobodu - rekao je Šimunić. Njegov kolega iz reprezentacije, Gordon Schildenfeld, također je istaknuo emotivnu važnost projekta za lokalnu zajednicu, naglasivši koliko sport, a posebice nogomet, znači djeci i stanovnicima Vukovara.

Financiranje po uzoru na Vodotoranj

Model financiranja stadiona oslanja se na sinergiju Vlade Republike Hrvatske, Grada Vukovara i donacija građana i tvrtki kroz kampanju pod nazivom 'I ti si Vukovar'. Ovaj pristup prikupljanju sredstava podsjeća na iznimno uspješnu akciju obnove Vukovarskog vodotornja, koji je postao simbol hrvatskog zajedništva. Svi donatori imat će priliku ostaviti trajni trag na novom stadionu. Ovisno o iznosu donacije, njihova će imena biti istaknuta na zidu donatora ili ugravirana na sjedalicama. Prvi donator u kampanji bio je izbornik hrvatske nogometne reprezentacije, Zlatko Dalić.

Foto: Grad Vukovar

​- Čast mi je što iz Vukovara kreće jedna lijepa nogometna priča koja će, uvjeren sam, preplaviti emotivno cijelu Hrvatsku i dijasporu. U ovoj donatorskoj priči želimo uključiti doslovce sve, svjesni koliko Vukovar emotivno veže ljude, prvenstveno zbog žrtve koju je dao, izjavio je gradonačelnik Pavliček, izrazivši nadu da će izgradnja započeti sredinom 2027. godine.

*uz korištenje AI-ja.