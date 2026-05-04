FOTO Evo kako se Donna Vekić mijenjala kroz godine: 'Možda opet bude neki dobar rezultat'

Donna Vekić, hrvatska teniska senzacija, s polufinalom Wimbledona i srebrnom medaljom s Olimpijskih igara, osigurala si je mjesto u povijesti. Unatoč ozljedama, dokazala je nevjerojatnu izdržljivost i strast. Osim tenisa, oduševljava kao poduzetnica i humanitarka, omogućujući besplatno igranje tenisa u rodnom Osijeku
Najbolja hrvatska tenisačica Donna Vekić (29) već je više od desetljeća prepoznatljivo lice na svjetskoj teniskoj sceni.
No, put rođene Osječanke, od tinejdžerske senzacije do Grand Slam polufinalistice i olimpijske doprvakinje, bio je ispunjen usponima, padovima i nevjerojatnom upornošću koja je definirala njezinu karijeru i život izvan terena.
Rođena je 28. lipnja 1996. godine u Osijeku, u obitelji u kojoj je sport bio način života.
Otac Igor bio je nogometni golman u Osijeku, a majka Brankica bavila se atletikom, što je Donni od malih nogu usadilo natjecateljski duh.
Već s nepunih 15 godina osvojila je juniorsko prvenstvo Hrvatske, a kao jedna od najvećih nada svjetskog tenisa, sa samo 16 godina probila se na WTA Tour.
Donna s ocem Igorom 2012. godine.
Svoj dolazak najavila je u rujnu 2012., kada je na svom prvom glavnom WTA turniru u Taškentu stigla do finala, postavši najmlađa finalistica u posljednjih šest godina.
Donna Vekić u šetnji Osijekom 2014.
Dvije godine kasnije, u Kuala Lumpuru, osvojila je svoj prvi WTA naslov, svladavši u finalu tada desetu igračicu svijeta Dominiku Cibulkovu.
Ipak, nakon ranog uspjeha, uslijedile su godine u kojima se borila da ispuni golema očekivanja.
Ozljeda koljena natjerala ju je da sredinom dvadesetih čak razmišlja o prekidu karijere, no umjesto predaje, odlučila se za teži put i predanim radom vratila se u svjetski vrh.
Paralelno s teniskom karijerom, Donna Vekić se dokazala i kao uspješna poduzetnica i velika humanitarka, a sve njezine inicijative duboko su povezane s rodnim gradom.
Tijekom pandemije pokrenula je luksuzni brend kućnih mirisa DNNA, čiji se proizvodi temelje na prirodnom pčelinjem vosku iz Parka prirode Kopački rit.
Ponosna sam na ovaj projekt, čija je ideja bila povezati biznis i tenis, da poslovne žene imaju priliku zaigrati, natjecati se i uživati. Izuzetno mi je drago da možemo poslovne žene dovesti u Osijek i da rastemo iz godine u godinu i imamo više prijava. U budućnosti nam je cilj uključiti i poslovne žene iz cijele Europe i razvijati našu biznis priču, rekla je Vekić u intervjuu za 24sata.
Ističe se i njezina inicijativa 'Velika 4' u Osijeku kojom je svoj grad učinila prvim na svijetu s javnim i besplatnim teniskim terenima sa sve četiri Grand Slam podloge.
U suradnji s Gradom Osijekom i Osječko-baranjskom županijom, izgradila je terene identične onima na Australian Openu, Roland Garrosu, Wimbledonu i US Openu.
Godina 2024. ostat će upisana zlatnim slovima u njezinoj karijeri.
Na Wimbledonu je ostvarila svoj najbolji Grand Slam rezultat, plasiravši se u polufinale.
Iako je izgubila od Talijanke Jasmine Paolini, njihov meč ušao je u povijest kao najduže žensko polufinale Wimbledona, a publika na središnjem terenu gotovo tri sata je svjedočila nevjerojatnoj borbi.
Vrhunac sezone, ali i čitave karijere, uslijedio je samo mjesec dana kasnije na Olimpijskim igrama u Parizu.
Vekić je osvojila srebrnu medalju, prvu olimpijsku medalju u povijesti za hrvatski ženski tenis.
Na putu do srebra pobijedila je dvije Grand Slam pobjednice, Biancu Andreescu i Coco Gauff
Zahvaljujući tim rezultatima, početkom 2025. godine dosegla je najviši plasman u karijeri, 17. mjesto na WTA ljestvici, potvrdivši svoje mjesto u svjetskoj teniskoj eliti.
U intervjuu za 24sata rekla je kako se sve bolje osjeća na zemljanoj podlozi.
Svake godine je priča oko tog zemljanog terena i mog osjećaja za to. Ipak sam najbolji rezultat u karijeri napravila na zemlji i odrasla sam na ovim terenima u Osijeku i sve se bolje i bolje osjećam, pa možda opet bude neki veliki rezultat, rekla nam je najbolja hrvatska tenisačica.
(*uz korištenje AI-ja)
