FOTO Evo što radi Zvonimir Srna dok se naši bore protiv Mađara
MALMÖ - Zvonimir Srna ima dvostruku rupturu mišića i za njega je Europsko prvenstvo završeno, a izbornik Sigurdsson umjesto njega je u sastav pozvao Diana Nerisa Ćeška. Za to vrijeme Srna je kraj terena i bodri suigrače kao navijač
Pretpostavke da je hrvatski reprezentativac, lijevi vanjski Zvonimir Srna teže ozlijeđen u sinoćnjem susretu sa Slovenijom (nakon što je napustio igru u 39. minuti), nažalost su se pokazale točnima, objavio je HRS. | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL