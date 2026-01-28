Obavijesti

ŽELIO JE IGRATI

FOTO Evo što radi Zvonimir Srna dok se naši bore protiv Mađara

MALMÖ - Zvonimir Srna ima dvostruku rupturu mišića i za njega je Europsko prvenstvo završeno, a izbornik Sigurdsson umjesto njega je u sastav pozvao Diana Nerisa Ćeška. Za to vrijeme Srna je kraj terena i bodri suigrače kao navijač
Malmo: Zvonimir Srna sa suigračima prati utakmicu Slovenija - Island
Pretpostavke da je hrvatski reprezentativac, lijevi vanjski Zvonimir Srna teže ozlijeđen u sinoćnjem susretu sa Slovenijom (nakon što je napustio igru u 39. minuti), nažalost su se pokazale točnima, objavio je HRS. | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
