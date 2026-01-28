ŽELIO JE IGRATI FOTO Evo što radi Zvonimir Srna dok se naši bore protiv Mađara

MALMÖ - Zvonimir Srna ima dvostruku rupturu mišića i za njega je Europsko prvenstvo završeno, a izbornik Sigurdsson umjesto njega je u sastav pozvao Diana Nerisa Ćeška. Za to vrijeme Srna je kraj terena i bodri suigrače kao navijač