Obavijesti

Galerija

Komentari 10
PROBLEMATIČNA LOREDANA

Niko Kovač gubi živce i zvijezdu zbog zahtjeva fatalne Albanke?

Prelijepa albanska pjevačica i influencerica Loredana Zefi, poznata po hitovima poput „Sonnenbrille“, osvojila je srca fanova, ali i nogometaša Karima Adeyemija, napadača Kovačeve Borussije Dortmund
Niko Kovač gubi živce i zvijezdu zbog zahtjeva fatalne Albanke?
Loredana Zefi je albanska pjevačica i influencerica rođena 1. rujna 1995. u Lucernu, Švicarska. Porijeklom je s Kosova, a glazbenu karijeru započela je kao influencerica, da bi se potom proslavila hitom „Sonnenbrille“ 2018. godine | Foto: Instagram
1/66
Loredana Zefi je albanska pjevačica i influencerica rođena 1. rujna 1995. u Lucernu, Švicarska. Porijeklom je s Kosova, a glazbenu karijeru započela je kao influencerica, da bi se potom proslavila hitom „Sonnenbrille“ 2018. godine | Foto: Instagram
Komentari 10

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026