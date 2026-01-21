Niko Kovač gubi živce i zvijezdu zbog zahtjeva fatalne Albanke?

Prelijepa albanska pjevačica i influencerica Loredana Zefi, poznata po hitovima poput „Sonnenbrille“, osvojila je srca fanova, ali i nogometaša Karima Adeyemija, napadača Kovačeve Borussije Dortmund
Loredana Zefi je albanska pjevačica i influencerica rođena 1. rujna 1995. u Lucernu, Švicarska. Porijeklom je s Kosova, a glazbenu karijeru započela je kao influencerica, da bi se potom proslavila hitom „Sonnenbrille“ 2018. godine
Od tada je izdala niz uspješnih singlova i postala poznato ime u regiji i njemačkom govornom području. Osim glazbe, bavi se poduzetništvom i pokrenula je vlastitu liniju kozmetike 1218beauty.
U privatnom životu, Loredana je bila u braku s reperom Mozzikom, s kojim ima kćer, a nakon razvoda 2019. godine započela je vezu s nogometašem Karimom Adeyemijem, napadačem Borussije Dortmund.
Štoviše, prema pisanju njemačkih medija, Loredana je razlog zašto zvijezda Borussije želi transfer u inozemstvo.
Tvrde kako je Loredani dosta života u Njemačkoj i kako bi htjela živjeti u većem europskom gradu od Dortmunda, poput Londona ili Manchestera.
Njihova ljubavna priča privukla je veliku pažnju medija, a par je 2024. službeno potvrdio brak, objavivši emotivne fotografije na društvenim mrežama
