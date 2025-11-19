DINAMO POBIJEDIO
FOTO Festival golova, bakljada i zagonetni osmijeh Kovačevića. Evo fotki s utakmice u Karlovcu
KARLOVAC - DINAMO 0-7 "Modri" su čak i lakše nego očekivano prošli u sljedeće kolo Kupa. Dinamo je bio napadački raspoložen, dominirao je susretom i domaćin nije imao nikakve šanse za ugroziti Zagrepčane
Sedam komada dobio je Karlovac od raspoložene "modre" momčadi.
| Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Sedam komada dobio je Karlovac od raspoložene "modre" momčadi. |
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Sedam komada dobio je Karlovac od raspoložene "modre" momčadi.
| Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Bad Blue Boysi još su jednom napravili odličnu atmosferu, a i bakljadom napravili šou na tribini.
| Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Mario Kovačević može biti zadovoljan viđenim. Ipak, nije održao konferenciju za medije te se razlog ne zna.
| Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Za 1-0 zabio je Luka Stojković, lijepim udarcem glavom s 11 metara, u 12. minuti.
| Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
U 23., Beljo je prekinuo sušu i zabio penal.
| Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Lukavi Mateo Lisica ušuljao se u kazneni prostor u 35. minuti i pogodio za 3-0.
| Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Nadam se prvi i zadnji put u mom životu. Nikako nije ugodan rezultat, ali malo je lakše kada znate da je od Dinama. Upozoravao sam uoči utakmice da znam koji rang vodim i da znam razliku u odnosu na Dinamo, rekao je Pamić.
| Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Fran Topić zabio je četvrti, odmjerenim udarcem glavom. Asistirao je mladi Varela.
| Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Stižu promjene u Dinamu pa stiže i novi gol. Drugi dio golijade započeo je Kulenović u 67. minuti. Opet je asistent Varela.
| Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Stojković odmjerenim udarcem s ruba kaznenog prostora šalje loptu iza leđa golmana Karlovca. 6-0.
| Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Sedmi je 'uvalio' Varela. Villar je poslao 'loptu s očima', a mladi Portugalac zaobišao golmana i zabio u prazan gol.
| Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL