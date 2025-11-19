Obavijesti

Galerija

Komentari 0
DINAMO POBIJEDIO

FOTO Festival golova, bakljada i zagonetni osmijeh Kovačevića. Evo fotki s utakmice u Karlovcu

KARLOVAC - DINAMO 0-7 "Modri" su čak i lakše nego očekivano prošli u sljedeće kolo Kupa. Dinamo je bio napadački raspoložen, dominirao je susretom i domaćin nije imao nikakve šanse za ugroziti Zagrepčane
Karlovac: SuperSport Hrvatski nogometni kup, osmina finala, NK Karlovac - GNK Dinamo
Sedam komada dobio je Karlovac od raspoložene "modre" momčadi. | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
1/43
Sedam komada dobio je Karlovac od raspoložene "modre" momčadi. | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025