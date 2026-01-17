Obavijesti

SLAVIO ZA DLAKU

Sekunde odlučile pobjednika u napetoj završnici relija Dakar

Piše HINA, Ivan Kužela,
Sekunde odlučile pobjednika u napetoj završnici relija Dakar
Foto: Stephane Mahe

Argentinac Luciano Benavides (KTM) pobijedio je na Dakar reliju u kategoriji motocikala nakon uzbudljive 13. i posljednje etape oko Yanbua u Saudijskoj Arabiji, koju je osvojio Španjolac Edgar Canet (KTM)

Luciano Benavides (30), koji je završio drugi u etapi, osigurao je svoju prvu pobjedu na Dakaru u dobi od 30 godina, završivši samo dvije sekunde ispred Amerikanca Rickyja Brabeca (Honda), koji je propustio treći naslov nakon pobjeda 2020. i 2024. zbog navigacijske pogreške. Španjolac Tosha Schareina (Honda) završio je ukupno treći.

Benavides, koji je pobijedio u tri etape (5., 7. i 8.), smatran je autsajderom prije ovog 48. izdanja relija. Njegov stariji brat Kevin pobijedio je na reliju Dakar u dva navrata 2021. i 2023. godine.

Dakar Rally - Stage 9 - Wadi Ad-Dawasir to Bisha
Foto: Stephane Mahe

Iako su promjene na putnoj ruti sve više pretvarale Dakar u sprint, a ne u čisto natjecanje izdržljivosti, dosljednost je na kraju dovela do toga da su se Benavides i Brabec istaknuli kao glavni protagonisti u borbi za pobjedu. Veliki talent i potencijal za budućnost Edgar Canet  i prošlogodišnji prvak Daniel Sanders briljirali su na prvim etapama, a Benavides je morao čekati do pete za prvu pobjedu, ali naposljetku je slavio. 

Ukupni poredak vozača možete pogledati OVDJE.

