Argentinac Luciano Benavides (KTM) pobijedio je na Dakar reliju u kategoriji motocikala nakon uzbudljive 13. i posljednje etape oko Yanbua u Saudijskoj Arabiji, koju je osvojio Španjolac Edgar Canet (KTM)
Sekunde odlučile pobjednika u napetoj završnici relija Dakar
Luciano Benavides (30), koji je završio drugi u etapi, osigurao je svoju prvu pobjedu na Dakaru u dobi od 30 godina, završivši samo dvije sekunde ispred Amerikanca Rickyja Brabeca (Honda), koji je propustio treći naslov nakon pobjeda 2020. i 2024. zbog navigacijske pogreške. Španjolac Tosha Schareina (Honda) završio je ukupno treći.
Benavides, koji je pobijedio u tri etape (5., 7. i 8.), smatran je autsajderom prije ovog 48. izdanja relija. Njegov stariji brat Kevin pobijedio je na reliju Dakar u dva navrata 2021. i 2023. godine.
Iako su promjene na putnoj ruti sve više pretvarale Dakar u sprint, a ne u čisto natjecanje izdržljivosti, dosljednost je na kraju dovela do toga da su se Benavides i Brabec istaknuli kao glavni protagonisti u borbi za pobjedu. Veliki talent i potencijal za budućnost Edgar Canet i prošlogodišnji prvak Daniel Sanders briljirali su na prvim etapama, a Benavides je morao čekati do pete za prvu pobjedu, ali naposljetku je slavio.
Ukupni poredak vozača možete pogledati OVDJE.
