FOTO Francuska Hrvatica mami poglede svih navijača. Evo tko je mlada rukometašica Mia

Mia Brkić, 22-godišnja kružna napadačica, danas je jedno od najprepoznatljivijih lica nove generacije hrvatskog rukometa. Iako je trenutno ključna igračica Podravke Vegete i standardna reprezentativka, njezin put do vrha bio je sve samo ne uobičajen. Karijera koja ju je sa samo 18 godina odvela u redove europskog giganta Metza, a potom vratila u Koprivnicu, svjedoči o talentu i odlučnosti koji su je izdvojili iz mase. | Foto: Instagram