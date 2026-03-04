FOTO Francuska Hrvatica mami poglede svih navijača. Evo tko je mlada rukometašica Mia

Mia Brkić, 22-godišnja kružna napadačica, danas je jedno od najprepoznatljivijih lica nove generacije hrvatskog rukometa. Trenutačno je jedna od ključna igračica Podravke Vegete i standardna reprezentativka. U kolovozu 2025. godine ozlijedila je prednje križne ligamente i zaigrat će rukomet ponovno iduće sezone
Mia Brkić, 22-godišnja kružna napadačica, danas je jedno od najprepoznatljivijih lica nove generacije hrvatskog rukometa. Iako je trenutno ključna igračica Podravke Vegete i standardna reprezentativka, njezin put do vrha bio je sve samo ne uobičajen. Karijera koja ju je sa samo 18 godina odvela u redove europskog giganta Metza, a potom vratila u Koprivnicu, svjedoči o talentu i odlučnosti koji su je izdvojili iz mase.
Rukometna priča zagrebačke pivotkinje započela je gotovo slučajno. Dok je njezina majka smatrala da "rukomet nije za curice" i nagovarala je na ples, Mia je zbog dvije najbolje prijateljice ipak odlučila probati sport s loptom. Ta dječja znatiželja brzo se pretvorila u strast i ozbiljnu karijeru.
Afirmirala se u dresu Sesvete Agroproteinke, gdje je njezin potencijal postao očit domaćoj, ali i europskoj rukometnoj sceni. Njezine izvedbe nisu prošle nezapaženo, a uskoro je stigao poziv koji se ne odbija.
Sa samo 18 godina, Mia Brkić potpisala je trogodišnji ugovor s Metz Handballom, jednim od najtrofejnijih i najjačih klubova na svijetu.
Prijelaz u tako moćnu sredinu bio je ogroman korak, stoga je prvu sezonu provela na posudbi u klubu Saint-Amand kako bi se prilagodila na zahtjevnu francusku ligu i osigurala potrebnu minutažu. U tom periodu ne samo da je igrački sazrela, već je i savladala francuski jezik.
Već sljedeće sezone priključila se prvoj ekipi Metza, s kojom je osvojila dvostruku krunu – prvenstvo i kup Francuske – te iskusila igranje u elitnoj Ligi prvakinja.
Paralelno s klupskom karijerom, Brkić je gradila i onu reprezentativnu.
Bila je predvodnica juniorske generacije, s kojom je osvojila sedmo mjesto na Europskom prvenstvu 2021. godine, gdje je proglašena najkorisnijom igračicom turnira (MVP).
Za seniorsku reprezentaciju debitirala je na Svjetskom prvenstvu 2023., a nastupila je i na Europskom prvenstvu 2024.
Iako ističe da joj je obrana jača strana jer je "igra srcem", njezina napadačka statistika pokazuje iznimnu efikasnost.
Nažalost, ozljeda prednjih križnih ligamenata ju je privremeno udaljila s terena ove sezone. Zaigrat će ponovno na početku sezone koja tek dolazi.
