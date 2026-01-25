U ovom je kolu Robin Gonzalez propustio utakmicu protiv Lokomotive zbog akumuliranih kartona, a ove je sezone odigrao 20 utakmica i zabio sedam golova, uz dvije asistencije
OTKRIO NA MREŽAMA
FOTO Glavni igrač Vukovara na Opus Areni. Kuha li se transfer?
Čitanje članka: < 1 min
Utakmicu Osijeka i Dinama gleda i najbolji igrač Vukovara Robin Gonzalez. Kolumbijski ofenzivac otkrio je na društvenim mrežama da svjedoči derbiju kola.
Zanimljivo, Robina su u ovom prijelaznom roku povezivali s Dinamom, Hajdukom i Osijekom, ali zasada je još uvijek igrač Vukovara.
U ovom je kolu propustio utakmicu protiv Lokomotive zbog akumuliranih kartona, a ove je sezone odigrao 20 utakmica i zabio sedam golova, uz dvije asistencije.
Ugovor ga s Vukovarom veže do ljeta 2027., a prema Transfermarktu vrijedi 850.000 eura.
