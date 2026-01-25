Obavijesti

Sport

Komentari 0
OTKRIO NA MREŽAMA

FOTO Glavni igrač Vukovara na Opus Areni. Kuha li se transfer?

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
FOTO Glavni igrač Vukovara na Opus Areni. Kuha li se transfer?
2
Vukovar i Varaždin sastali se u 17. kolu SuperSport HNL-a | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

U ovom je kolu Robin Gonzalez propustio utakmicu protiv Lokomotive zbog akumuliranih kartona, a ove je sezone odigrao 20 utakmica i zabio sedam golova, uz dvije asistencije

Admiral

Utakmicu Osijeka i Dinama gleda i najbolji igrač Vukovara Robin Gonzalez. Kolumbijski ofenzivac otkrio je na društvenim mrežama da svjedoči derbiju kola. 

Foto: Instagram

Zanimljivo, Robina su u ovom prijelaznom roku povezivali s Dinamom, Hajdukom i Osijekom, ali zasada je još uvijek igrač Vukovara. 

U ovom je kolu propustio utakmicu protiv Lokomotive zbog akumuliranih kartona, a ove je sezone odigrao 20 utakmica i zabio sedam golova, uz dvije asistencije. 

Ugovor ga s Vukovarom veže do ljeta 2027., a prema Transfermarktu vrijedi 850.000 eura. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Istra dovodi važnog igrača Lokomotive? As Liverpoola odlazi u Tottenham
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Istra dovodi važnog igrača Lokomotive? As Liverpoola odlazi u Tottenham

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Pauza do nastavka trajat će svega pet tjedana. Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
Hrvatska u velikom problemu uoči nastavka turnira: Ostaje bez jednog od najjačih aduta?
LOŠE PROGNOZE

Hrvatska u velikom problemu uoči nastavka turnira: Ostaje bez jednog od najjačih aduta?

Ivan Martinović prije dvije je godine propustio je dio prvenstva zbog ozljede ramena, a propustio je i Europsko prvenstvo 2020. kada mu je pukla metatarzalna kost uoči početka turnira

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026