FOTO Glavni igrač Vukovara na Opus Areni. Kuha li se transfer?

Utakmicu Osijeka i Dinama gleda i najbolji igrač Vukovara Robin Gonzalez. Kolumbijski ofenzivac otkrio je na društvenim mrežama da svjedoči derbiju kola.

Foto: Instagram

Zanimljivo, Robina su u ovom prijelaznom roku povezivali s Dinamom, Hajdukom i Osijekom, ali zasada je još uvijek igrač Vukovara.

U ovom je kolu propustio utakmicu protiv Lokomotive zbog akumuliranih kartona, a ove je sezone odigrao 20 utakmica i zabio sedam golova, uz dvije asistencije.

Ugovor ga s Vukovarom veže do ljeta 2027., a prema Transfermarktu vrijedi 850.000 eura.