FOTO Gospođa Đoković radila je u kladionici, a predrasude su je mučile: 'Ne uklapam se u priču'

Jelena Đoković, supruga teniskog asa Novaka Đokovića, pravi je simbol snage i elegancije. Njihova ljubavna priča počela je kao 'znanstvena fantastika', a nastavila se prosidbom u balonu
Dok se Novak Đoković (39) opraštao od Roland Garrosa šokantnim porazom u trećem kolu od Brazilca Joaa Fonsece, s tribina ga gotovo uvijek prati lice koje je postalo sinonim za podršku, snagu i eleganciju.
Jelena Đoković (39), rođena Ristić, puno je više od supruge jednog od najvećih sportaša svih vremena.
Ona je uspješna poslovna žena, predana filantropkinja, majka dvoje djece i žena koja je vlastiti put gradila jednako ustrajno kao što njezin suprug gradi svoju karijeru, pritom se boreći s vlastitim izazovima i stereotipima koji prate život pod svjetlima reflektora.
Jelena i Novak upoznali su se u srednjoj školi u Srbiji početkom 2000-ih, a njihova veza započela je 2005. godine, baš u vrijeme kada je Novakova profesionalna karijera uzimala zamah
Dok je on putovao svijetom s turnira na turnir, Jelena je slijedila svoje akademske ambicije
Upisala je studij poslovne administracije na prestižnom sveučilištu Bocconi u Milanu.
U to vrijeme, njihova veza na daljinu bila je sve samo ne jednostavna, a susreti su ovisili o snalažljivosti i skromnim budžetima.
Jelena je taj period opisala gotovo poetski u intervjuu za magazin Hello! 2023. godine.
- Naš je početak bio gotovo kao znanstvena fantastika. Ja sam bila studentica koja je jedva spajala kraj s krajem, a on je bio vrlo mlad tenisač koji također nije imao novca za skupa putovanja. Avioni su nam u to vrijeme bili potpuno nedostižni. Osmišljavali smo i smišljali planove kako se naći, kako održati našu vezu - prisjetila se.
Ta borba u samim počecima učvrstila je temelje njihove veze.
Upoznali su se prije nego što je Novak postao globalna superzvijezda, što je njemu, kako je često isticao, bio dokaz da je Jelena s njim zbog onoga što on jest, a ne zbog onoga što je postao.
Nakon što je diplomirala, preselila se k Novaku u Monte Carlo, gdje su napokon započeli zajednički život.
Njezina akademska putanja tu nije stala; kasnije je stekla i magisterij iz područja luksuznih dobara i usluga na Međunarodnom sveučilištu u Monaku, a potom i doktorat iz menadžmenta.
Nakon osam godina veze, Novak je 2013. odlučio zaprositi Jelenu.
Znajući da ona tvrdi kako je predobro poznaje da bi je mogao iznenaditi, organizirao je spektakularnu prosidbu.
"Mislila je da idemo na planinarenje ili nešto slično, ali odveo sam je na vožnju balonom. Organizirao sam još jedan balon u daljini, tako da se, kad smo mu se približili, podigao i oslobodio transparent s natpisom 'Hoćeš li se udati za mene?", otkrio je jednom prilikom Novak.
Vjenčali su se 10. srpnja 2014. godine, samo nekoliko dana nakon što je Novak osvojio svoj drugi naslov u Wimbledonu.
U listopadu 2014. godine na svijet je stigao njihov sin Stefan, a u rujnu 2017. i kći Tara
No, unatoč idiličnoj slici, život udvoje nosio je i teške trenutke, o kojima je Jelena otvoreno govorila.
Jelena je u rijetkom i iskrenom intervjuu 2020. godine otkrila s kakvim se unutarnjim borbama suočavala kao supruga planetarno uspješnog sportaša.
Pritisak javnosti i očekivanja stvorili su osjećaj da je njezin vlastiti identitet u drugom planu.
Pokušavala sam se natjecati s njim. Osjećala sam da i ja zaslužujem priznanje, a ne dobivam dovoljno zasluga za ono što radim. Sve što radim je više u pozadini. Moj ego se također borio u toj unutarnjoj bitci," priznala je.
Posebno ju je pogađao nametnuti stereotip o suprugama sportaša.
" Kao ženi, u osnovi ti nije dopušteno puno govoriti, nije ti dopušteno puno se isticati. Postoji taj stereotip o tome tko je supruga sportaša, kako bi trebala izgledati i kako bi se trebala ponašati. A ja se ne uklapam baš u taj stereotip," objasnila je.
Jedan od najtežih perioda bio je nakon rođenja sina Stefana.
Dok je Novakova karijera bila na vrhuncu, Jelena je preuzela većinu obiteljskih obaveza kako bi ga rasteretila.
Nakon nekog vremena, teret je postao pretežak.
"Preuzela sam sve na sebe... on je zaključio da to nama lako ide, ali onda je došla druga godina kada sam rekla: 'Ja više ne mogu, ovo je previše naporno," ispričala je u jednom intervjuu.
Mediji su u to vrijeme čak pisali o bračnoj krizi, no par je iz svega izašao jači, a njihova iskrenost o problemima samo je pokazala da je njihov odnos utemeljen na stvarnom životu, a ne na slici za javnost.
Prije nego što je postala poznata javnosti, Jelena je bila ambiciozna mlada žena odlučna u namjeri da se obrazuje u inozemstvu.
Kako bi pomogla roditeljima i osigurala si sredstva, radila je različite poslove.
Sa 16 godina radila je u parfumeriji, a kasnije i kao šankerica u sportskoj kladionici.
Njezina predanost se isplatila.
Nakon diplome u Milanu, kratko je radila u naftnoj kompaniji u Monte Carlu, no ubrzo je shvatila da uredski posao od devet do pet nije za nju i da je previše udaljava od Novaka.
Svoju strast i poslovne vještine usmjerila je u filantropiju.
Danas je Jelena suosnivačica i globalna direktorica Fondacije Novak Đoković, organizacije posvećene ranom razvoju i predškolskom obrazovanju djece u Srbiji.
Kroz fondaciju je pokrenula brojne projekte, obnovila vrtiće i škole te osigurala bolje uvjete za tisuće djece.
U jednoj prilici opisala je sebe kao "aerodrom" koji usmjerava sve informacije i aktivnosti u Novakovu korist, vodeći njegove komunikacijske i marketinške timove.
(*uz korištenje AI-ja)
