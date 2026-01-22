FOTO Gvardiol i Kovačić objavili fotografiju s terapija. Navijači: 'Sigurno se smiju našoj obrani'

Hrvatski reprezentativci Joško Gvardiol i Mateo Kovačić oporavljaju se od teških ozljeda. Zvijezda Manchester Cityja na početku ove godine slomio je cjevanicu dok je Kovačić u studenom po drugi puta u kratkom vremenu operirao Ahilovu tetivu. Gvardiola čeka dug oporavak od ozljede, a 'pod upitnikom' je nastup na Svjetskom prvenstvu. Kovačić je prvu operaciju odradio u tijekom ljeta i na teren se vratio u listopadu.

Dvojica reprezentativaca nalaze se na rehabilitaciji, a sada su to ovjekovječili i fotografijom koju su obojica objavili na Instagramu. "Zajedno smo u ovome" - napisali su ispod objave.

Ispod Gvardiolovog kreveta vide se i štake. Objava je u kratkom roku izazvala brojne reakcije.

