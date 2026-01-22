Obavijesti

Sport

Komentari 0
OPORAVLJAJU SE

FOTO Gvardiol i Kovačić objavili fotografiju s terapija. Navijači: 'Sigurno se smiju našoj obrani'

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: < 1 min
FOTO Gvardiol i Kovačić objavili fotografiju s terapija. Navijači: 'Sigurno se smiju našoj obrani'
Foto: Instagram

Dvojica reprezentativaca nalaze se na rehabilitaciji, a sada su to ovjekovječili i fotografijom koju su obojica objavili na Instagramu

Admiral

Hrvatski reprezentativci Joško Gvardiol i Mateo Kovačić oporavljaju se od teških ozljeda. Zvijezda Manchester Cityja na početku ove godine slomio je cjevanicu dok je Kovačić u studenom po drugi puta u kratkom vremenu operirao Ahilovu tetivu. Gvardiola čeka dug oporavak od ozljede, a 'pod upitnikom' je nastup na Svjetskom prvenstvu. Kovačić je prvu operaciju odradio u tijekom ljeta i na teren se vratio u listopadu. 

Dvojica reprezentativaca nalaze se na rehabilitaciji, a sada su to ovjekovječili i fotografijom koju su obojica objavili na Instagramu. "Zajedno smo u ovome" - napisali su ispod objave. 

Ispod Gvardiolovog kreveta vide se i štake. Objava je u kratkom roku izazvala brojne reakcije. 

  • Brz oporavak vam želimo!
  •  Joško nedostaješ nam, mučimo se bez tebe
  • Sigurno se smiju našoj obrani... kaotično
  • City je u problemu, kada se vraćaš?
  • Požuri, brate, naša obrana je oslabila, nedostaje nam naš branitelj
  • Samo polako!

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Hrvatski prvak doveo peto pojačanje ove zime, dolazi iz Obale Bjelokosti
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Hrvatski prvak doveo peto pojačanje ove zime, dolazi iz Obale Bjelokosti

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Pauza do nastavka trajat će svega pet tjedana. Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
Džomba: Namjerno su nam to radili, to je bilo pripremljeno! Vori: I ja bih učinio što je Dagur
REAKCIJE STRUČNJAKA

Džomba: Namjerno su nam to radili, to je bilo pripremljeno! Vori: I ja bih učinio što je Dagur

Hrvatska doživjela težak poraz od Švedske 33-25! Greške i spora igra koštale nas pobjede. Vori i Džomba zabrinuti, ali vjeruju u oporavak protiv Islanda i drugih protivnika

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026