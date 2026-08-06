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CRVENO-PLAVI

FOTO Hajduk predstavio novi gostujući dres. Navijači složni: 'Sad izgledamo kao Bayern...'

Hajduk i Adidas predstavili novi gostujući dres: crveno-plave vodoravne pruge i retro štih
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FOTO Hajduk predstavio novi gostujući dres. Navijači složni: 'Sad izgledamo kao Bayern...'
Crveno-plavi dres prvi put se službeno pojavio u Hajdukovoj povijesti prije više od 105 godina i od tada je dio klupske baštine. Upravo su ta bogata tradicija, kao i gostujuće garniture s kraja 2000-tih, poslužile kao inspiracija za novi gostujući dres za sezonu 2026./2027., koji su danas predstavili Hrvatski nogometni klub Hajduk Split i Adidas. | Foto: HNK Hajduk
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Crveno-plavi dres prvi put se službeno pojavio u Hajdukovoj povijesti prije više od 105 godina i od tada je dio klupske baštine. Upravo su ta bogata tradicija, kao i gostujuće garniture s kraja 2000-tih, poslužile kao inspiracija za novi gostujući dres za sezonu 2026./2027., koji su danas predstavili Hrvatski nogometni klub Hajduk Split i Adidas. | Foto: HNK Hajduk
Komentari 2

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