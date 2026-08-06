FOTO Hajduk predstavio novi gostujući dres. Navijači složni: 'Sad izgledamo kao Bayern...'

Hajduk i Adidas predstavili novi gostujući dres: crveno-plave vodoravne pruge i retro štih
Crveno-plavi dres prvi put se službeno pojavio u Hajdukovoj povijesti prije više od 105 godina i od tada je dio klupske baštine. Upravo su ta bogata tradicija, kao i gostujuće garniture s kraja 2000-tih, poslužile kao inspiracija za novi gostujući dres za sezonu 2026./2027., koji su danas predstavili Hrvatski nogometni klub Hajduk Split i Adidas.
| Foto: HNK Hajduk
Crveno-plavi dres prvi put se službeno pojavio u Hajdukovoj povijesti prije više od 105 godina i od tada je dio klupske baštine. Upravo su ta bogata tradicija, kao i gostujuće garniture s kraja 2000-tih, poslužile kao inspiracija za novi gostujući dres za sezonu 2026./2027., koji su danas predstavili Hrvatski nogometni klub Hajduk Split i Adidas. |
Foto: HNK Hajduk
Crveno-plavi dres prvi put se službeno pojavio u Hajdukovoj povijesti prije više od 105 godina i od tada je dio klupske baštine. Upravo su ta bogata tradicija, kao i gostujuće garniture s kraja 2000-tih, poslužile kao inspiracija za novi gostujući dres za sezonu 2026./2027., koji su danas predstavili Hrvatski nogometni klub Hajduk Split i Adidas.
| Foto: HNK Hajduk
Foto HNK Hajduk
Novi dizajn spaja povijest kluba, prepoznatljiv retro izričaj i suvremenu interpretaciju.
| Foto: HNK Hajduk
Foto HNK Hajduk
Za razliku od prošlih sezona, novi dres donosi jasan vizualni zaokret: umjesto vertikalnih, dominiraju vodoravne crveno-plave pruge. Retro estetika dodatno je naglašena off-white izvedbom Hajdukova grba i adidasova logotipa, prepoznatljivih triju adidasovih crta i oznaka sponzora.
| Foto: HNK Hajduk
Foto HNK Hajduk
- Domaći dres onaj je po kojem se svaki klub najprije prepoznaje, ali Hajdukov crveno-plavi gostujući dres dio je našeg identiteta više od stoljeća i zato za nas ima gotovo jednaku važnost, a ove smo se sezone željeli inspirirati razdobljem kasnih 2000-tih. Vodoravne pruge puno su rjeđe obilježavale Hajdukove dresove od vertikalnih, zbog čega imaju posebno mjesto u našem vizualnom naslijeđu. Nije nam bila namjera napraviti repliku nekog prijašnjeg dresa, nego njegov prepoznatljivi retro izričaj, dodatno naglašen off-white detaljima, prenijeti u suvremeno izdanje - izjavila je Marinka Akrap, članica Uprave i direktorica marketinga HNK Hajduk Split.
| Foto: HNK Hajduk
Foto HNK Hajduk
Gostujući dres, kao i domaći, izrađen je od stopostotnog recikliranog poliestera te koristi adidasovu CLIMACOOL tehnologiju koja učinkovito regulira vlagu i pruža osjećaj svježine tijekom igre. Ista tehnologija korištena je i na adidasovim dresovima za FIFA Svjetsko prvenstvo 2026., potvrđujući njezinu učinkovitost na najvišoj razini natjecanja.
| Foto: HNK Hajduk
Foto HNK Hajduk
- Kod ovog dresa željeli smo spojiti priču i funkcionalnost. Inspiraciju smo pronašli u bogatoj Hajdukovoj povijesti i pretočili je u moderan dizajn koji poštuje tradiciju, a istovremeno donosi nešto novo. Uz to, CLIMACOOL tehnologija igračima pruža maksimalnu udobnost tijekom igre, pa ovaj dres jednako dobro funkcionira na terenu kao i izvan njega - izjavila je Petra Franić iz adidasa.
| Foto: HNK Hajduk
Foto HNK Hajduk
Novi gostujući dres već je dostupan za kupnju na službenom Hajdukovom Web Shopu, kao i u svim službenim Fan Shopovima po 110 eura, odnosno 96,80 za članove.
| Foto: HNK Hajduk
Foto HNK Hajduk
Foto HNK Hajduk
Foto HNK Hajduk
Foto HNK Hajduk
Foto HNK Hajduk
Foto HNK Hajduk
Foto HNK Hajduk
Foto HNK Hajduk
Foto HNK Hajduk
Foto HNK Hajduk