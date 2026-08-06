FOTO Hajduk predstavio novi gostujući dres. Navijači složni: 'Sad izgledamo kao Bayern...'

- Domaći dres onaj je po kojem se svaki klub najprije prepoznaje, ali Hajdukov crveno-plavi gostujući dres dio je našeg identiteta više od stoljeća i zato za nas ima gotovo jednaku važnost, a ove smo se sezone željeli inspirirati razdobljem kasnih 2000-tih. Vodoravne pruge puno su rjeđe obilježavale Hajdukove dresove od vertikalnih, zbog čega imaju posebno mjesto u našem vizualnom naslijeđu. Nije nam bila namjera napraviti repliku nekog prijašnjeg dresa, nego njegov prepoznatljivi retro izričaj, dodatno naglašen off-white detaljima, prenijeti u suvremeno izdanje - izjavila je Marinka Akrap, članica Uprave i direktorica marketinga HNK Hajduk Split. | Foto: HNK Hajduk