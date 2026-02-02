FOTO Hertha predstavila bivšeg 'vatrenog': 'Donosi kreativnost'

Obavijesti

POJAČAO DRUGOLIGAŠA

Josip Brekalo već je igrao u Bundesligi od 2016. do 2023. i to za Wolfsburg i Stuttgart, a u 122 nastupa zabio je 17 golova i dodao 14 asistencija. Za Hrvatsku je odigrao 35 utakmica i zabio četiri gola

Josip Brekalo prešao je u berlinsku Herthu, a njemački drugoligaš danas ga je i službeno predstavio. Nosit će dres s brojem 7. 

- Josip je u Njemačkoj već dokazao svoju kvalitetu na najvišoj razini. Donosi kreativnost i opasnost po gol. Vrlo smo sretni što će dodatno proširiti naše mogućnosti u napadu - rekao je sportski direktor kluba Benjamin Weber. 

Brekalo je prije Herthe nosio dres Real Ovieda, a istaknuo je zadovoljstvo što je pojačao berlinski klub. 

- Pod svaku cijenu sam želio doći ovdje jer znam o kakvom se velikom klubu radi - kakvu prošlost, ali i kakvu budućnost ima. Sada se želim što prije uklopiti u momčad i odmah pomoći - rekao je Brekalo.

Krilni hrvatski ofenzivac već je igrao u Bundesligi od 2016. do 2023. i to za Wolfsburg i Stuttgart, a u 122 nastupa zabio je 17 golova i dodao 14 asistencija. Za Hrvatsku je odigrao 35 utakmica i zabio četiri gola. 

