KAOS U NJEMAČKOJ

VIDEO Neredi u Berlinu zasjenili veliki derbi! Ozlijeđeno više od 50 ljudi, oglasila se i policija

Piše Petar Božičević,
Herthini ultrasi zbog tog su događaja napustili stadion već nakon 15 minuta utakmice i prestali s navijanjem. Osim toga, na stadionu su se čuli uzvici "Svi policajci su svinje"

Hertha i Schalke veliki su klubovi u njemačkim okvirima, a njihov dvoboj u Berlinu u drugoj Bundesligi zasjenili su veliki neredi! Naime, prije početka utakmice sukobili su se navijači i policija. 

U neredima je ozlijeđeno više od 50 ljudi, među kojima su i djelatnici hitne pomoći, a Herthini ultrasi zbog tog su događaja napustili stadion već nakon 15 minuta utakmice i prestali s navijanjem. Osim toga, na stadionu su se čuli uzvici "Svi policajci su svinje". 

Iz solidarnosti su i navijači Schalkea sklonili navijačke rekvizite, a utakmica je na kraju završila 0-0. Berlinski klub oglasio se s priopćenjem:

"Došlo je do sukoba između naših navijača i policije ispred ulaza za istočnu tribinu. Okolnosti sukoba se još uvijek istražuju". 

Reagirala je putem X-a i berlinska policija koja je iznijela svoju verziju događaja:

"Još i prije početka ogleda došlo je do nasilnih napada pojedinih navijačkih skupina na naše policijske službenike na subotnjoj nogometnoj utakmici na Olympiastadionu. Na ulazu na stadion kod istočne tribine kolege su navodno gađani zaštitnim ogradama i napadnuti tupim predmetima, nakon što su ih maskirani navijači vrijeđali. Zbog nasilja i prijetnji, bili smo primorani koristiti suzavac kako bi zaštitili službu hitne pomoći, kao i gledatelje koji se nisu umiješali u incident. Zasad, 21 djelatnik hitne pomoći i 31 navijač su ozlijeđeni", napisali su.

Hertha je sedma na tablici s 29 bodova, dok je Schalke vodeći sa 38 bodova. 

