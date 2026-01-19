FOTO Hm, jesi li pronašao išta? Nizozemski izbornik šokirao je ovim potezom protiv Hrvatske!

U utakmici drugog kola skupine E na Europskom prvenstvu, hrvatski rukometaši u Malmöu su svladali Nizozemsku s 35-29 (15-13) i izborili drugi krug kolo prije kraja. Hrvatska je dobila neugodnu Nizozemsku, koju nismo uspjeli pobijediti u zadnja tri međusobna dvoboja i koja nam je bila svojevrsna "crna mačka".

Malmö: EHF Europsko rukometno prvenstvo 2026., Hrvatska - Nizozemska | Foto: Petter Arvidson/PIXSELL

Nije to bila uvjerljiva pobjeda, izborena je više na mišiće i iskustvo, a Nizozemska je pala u zadnjih deset minuta na krilima sjajnog Ivana Martinovića i dobre i čvrste obrane. A nakon utakmice jedna je fotografija postala viralna na društvenim mrežama.

Riječ je o fotki nizozemskog izbornika Staffana Olsona, inače 61-godišnjeg Šveđanina koji je 2022. sjeo na klupu reprezentacije Nizozemske i u tom razdoblju napravio vrlo dobar posao. Olsona su kamere zabilježile u jednom neslavnom trenutku koji pomalo podsjeća na sad već legendarnu snimku sa Svjetskog prvenstva 2010. godine.

Tada je njemački izbornik Joachim Low prstom "prokopao" sadržaj nosnog kanala, čak ga i degustirao... Srećom, Olson nije otišao toliko daleko. Barem se nadamo. I njega su kamere fotkale u neslavnom trenutku, ali, zasigurno, nizozemskog izbornika sad više muči poraz od Hrvatske od toga.