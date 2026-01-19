Martinović nakon pobjede: 'Ušli smo s drugim mentalitetom'. Cindrić: 'Danas je tim pobijedio'

Hrvatski rukometaši pobijedili su Nizozemsku 35-29 i tako se plasirali u drugi krug Europskog prvenstva. Sada će za prvo mjesto igrati protiv domaćina Švedske. Igrač utakmice bio je kapetan, koji je povukao kad je bilo najteže. Ivan Martinović na današnjoj je utakmici zabio devet golova.

- Morali smo popraviti sve segmente u odnosu na prvu utakmicu. Ušli smo drukčije, s drugim mentalitetom, pokazali smo zajedništvo. To je ono što nam treba ako želimo pobjeđivati veće ekipe - rekao je Martinović za RTL.

Obrana 5-1 je vaš najveći adut?

- Rekli smo u svlačionici da ćemo se opustiti. Bila je nervoza koja uopće nije trebala biti, mi smo kao obitelj i živimo zajedno. Imali smo i danas grešaka, nismo spajali u obrani, u napadu smo ipak bili pametniji i zasluženo smo pobijedili sa šest razlike.

Od 50. minute ste slomili utakmicu.

- Nizozemci se nisu predali, svaka čast njima kako su odigrali svih 60 minuta. Mi smo se borili zajedno, igrali smo kako smo se dogovorili, sad nas čeka Švedska.

Kapetanski ste povukli kada je bilo najteže.

- Uvijek mi je velika čast imati tu odgovornost. Cijeli stožer i cijela ekipa su iza mene, ali ovo je čast.

Slijedi Švedska…

- Nastavljamo ovako kako smo završili i idemo po sljedeću pobjedu.

Jedan od najboljih bio je Luka Cindrić, za kojeg je stručni komentator i legenda hrvatskog rukometa Vlado Šola rekao da mu je ovo bila najbolja utakmica u reprezentativnom dresu.

- Čestitam dečkima na izvrsnoj utakmici. Očekivali smo da će vući tranziciju, dosta smo imali problema s time, kad smo zabijali golove slabo smo se vraćali. Ali ta borbenost i odlučnost dovela je do toga da slavimo. Od prve minute pokazali smo da želimo više od njih, da smo borbeni. Izvukli smo pouku da ne trebamo srljati i divljati i mislim da smo bili uspješni. Znali smo da je napad ključan i da se moramo brzo vraćati u obranu. To treba popraviti - kazao je Cindrić i dodao:

- Hvala Vladi, bilo je puno dobrih i loših stvari, danas je tim pobijedio. Generalno kroz turnir uvijek netko iskoči. Pripremio sam se da će biti utakmica intenzivna, znao sam da moram razigravati ekipu jer kad dođe umor, imat ću bolju preglednost. U napadu je to danas dobro funkcioniralo i presudilo utakmicu.

Švedska?

- Dobro ih poznajemo, igraju slično kao Nizozemci. Moramo se bolje vraćati i onda imamo šanse. Nemamo se čega bojati, borimo se sa svakim tko je ispred nas. Hvala navijačima koji su nas podržavali - zaključio je.