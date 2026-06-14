Obavijesti

Galerija

Komentari 2
HRVATSKA NOĆ U SAD-U

FOTO Holivudska zvijezda John Malkovich uz Kukoča u posjeti 'vatrenima' u Alexandriji

Hrvatska nogometna reprezentacija, izbornik Zlatko Dalić i košarkaška legenda Toni Kukoč sudjelovali su na promotivnom događanju 'Croatia in the Game' u Alexandriji, gdje je premijerno prikazan novi turistički film s Johnom Malkovichem u glavnoj ulozi
Alexandria: John Malkovich iznenadio Vatrene u hotelu Aka
U hotelu gdje je smještena hrvatska nogometna reprezentacija u Alexdriji, održano je promotivno događanje 'Croatia in the Game – Tourism, Sport, Culture, Flavors'. Organizirali su ga Ministarstvo turizma i sporta i Hrvatska turistička zajednica u suradnji s HNS-om, a uz igrače i izbornika Dalića, poseban gost bio je glumac John Malkovich. | Foto: Igor Kralj/PIXSELL
1/101
U hotelu gdje je smještena hrvatska nogometna reprezentacija u Alexdriji, održano je promotivno događanje 'Croatia in the Game – Tourism, Sport, Culture, Flavors'. Organizirali su ga Ministarstvo turizma i sporta i Hrvatska turistička zajednica u suradnji s HNS-om, a uz igrače i izbornika Dalića, poseban gost bio je glumac John Malkovich. | Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Komentari 2

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026