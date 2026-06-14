FOTO Holivudska zvijezda John Malkovich uz Kukoča u posjeti 'vatrenima' u Alexandriji

Hrvatska nogometna reprezentacija, izbornik Zlatko Dalić i košarkaška legenda Toni Kukoč sudjelovali su na promotivnom događanju 'Croatia in the Game' u Alexandriji, gdje je premijerno prikazan novi turistički film s Johnom Malkovichem u glavnoj ulozi
U hotelu gdje je smještena hrvatska nogometna reprezentacija u Alexdriji, održano je promotivno događanje 'Croatia in the Game – Tourism, Sport, Culture, Flavors'. Organizirali su ga Ministarstvo turizma i sporta i Hrvatska turistička zajednica u suradnji s HNS-om, a uz igrače i izbornika Dalića, poseban gost bio je glumac John Malkovich.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
U hotelu gdje je smještena hrvatska nogometna reprezentacija u Alexdriji, održano je promotivno događanje 'Croatia in the Game – Tourism, Sport, Culture, Flavors'. Organizirali su ga Ministarstvo turizma i sporta i Hrvatska turistička zajednica u suradnji s HNS-om, a uz igrače i izbornika Dalića, poseban gost bio je glumac John Malkovich. |
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
U hotelu gdje je smještena hrvatska nogometna reprezentacija u Alexdriji, održano je promotivno događanje 'Croatia in the Game – Tourism, Sport, Culture, Flavors'. Organizirali su ga Ministarstvo turizma i sporta i Hrvatska turistička zajednica u suradnji s HNS-om, a uz igrače i izbornika Dalića, poseban gost bio je glumac John Malkovich.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Dalić se prisutnim gostima obratio s posebnom emocijom.
- Hvala vam na svim emocijama i ljubavi. Na posljednja dva SP-a osvojili smo dvije medalje i napravili sportsko čudo kojemu se divi cijeli svijet. Za reprezentaciju igramo s posebnim ponosom i strašću, budite uz nas, trebat će nam vaša podrška - rekao je i dobio veliki pljesak.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Posebna atrakcija večeri bila je premijera novog promotivnog filma hrvatskog turizma u kojemu glavnu ulogu ima John Malkovich, jedan od najcjenjenijih američkih glumaca hrvatskih korijena koji je u svibnju ove godine postao i hrvatski državljanin.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Cijela se reprezentacija fotografirala s Malkovichem, a Perišić i Modrić neko su vrijeme proveli u razgovoru s košarkaškom legendom Tonijem Kukočem.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Ministar turizma i sporta Tonči Glavina istaknuo je posebne veze između Hrvatske i SAD-a.
- Kao mlada zemlja koja traži svoje mjesto u teškim vremenima, naši sportaši su ostvarili sjajan posao otvorivši vrata koja diplomacija nije mogla - otkrio je Glavina koji je gotovo deset godina živio u SAD-u, a njegova supruga dolazi iz Kalifornije.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić prisjetio se dugogodišnjih veza između dviju zemalja, podsjetivši da je prva utakmica 'vatrenih' odigrana još u listopadu 1990. i to upravo protiv SAD-a. Istaknuo je i niz hrvatskih sportskih legendi koje su ostavile trag u Americi, od Krešimira Ćosića i Dražena Petrovića do Tonija Kukoča, Stipe Miočića i NFL trenera Billa Belichicka.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Staničić je zaključio večer pohvalom hrvatskoj reprezentaciji za promociju Hrvatske u svijetu te naglasio rastući interes američkih turista. - SAD su najvažnije tržište za Hrvatsku. Želimo privući Amerikance kvalitetom, gostoljubivošću te prirodnim ljepotama i nasljeđem - dodao je.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL