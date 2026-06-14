FOTO Holivudska zvijezda John Malkovich uz Kukoča u posjeti 'vatrenima' u Alexandriji

Dalić se prisutnim gostima obratio s posebnom emocijom. - Hvala vam na svim emocijama i ljubavi. Na posljednja dva SP-a osvojili smo dvije medalje i napravili sportsko čudo kojemu se divi cijeli svijet. Za reprezentaciju igramo s posebnim ponosom i strašću, budite uz nas, trebat će nam vaša podrška - rekao je i dobio veliki pljesak. | Foto: Igor Kralj/PIXSELL