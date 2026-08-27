Obavijesti

Galerija

Komentari 0
NEMA LABAVO

FOTO Hrgović i Itauma sučelili se uoči borbe! Hrvat mu se rugao: 'Smlavit ću ga i vratit u školu'

Hrvatskog boksača u subotu čeka borba karijere. U londonskoj O2 areni odmjeriti snage s velikom engleskom nadom, Mosesom Itaumom (21)
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Moses Itauma & Filip Hrgovic Press Conference
Hrvatskog boksača Filipa Hrgovića (34) u subotu čeka borba karijere. "El animal" će u londonskoj O2 areni odmjeriti snage s velikom engleskom nadom, Mosesom Itaumom (21), neporaženim britanskim nokauterom kojeg su već na Otoku proglasili "novim Tysonom" i budućnosti teške kategorije. | Foto: Andrew Couldridge
1/24
Hrvatskog boksača Filipa Hrgovića (34) u subotu čeka borba karijere. "El animal" će u londonskoj O2 areni odmjeriti snage s velikom engleskom nadom, Mosesom Itaumom (21), neporaženim britanskim nokauterom kojeg su već na Otoku proglasili "novim Tysonom" i budućnosti teške kategorije. | Foto: Andrew Couldridge
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026