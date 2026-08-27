FOTO Hrgović i Itauma sučelili se uoči borbe! Hrvat mu se rugao: 'Smlavit ću ga i vratit u školu'

Hrgović je uvjeren u pobjedu. - Pobijedit ću ga. Smlavit ću ga i vratiti u srednju školu. Hvala Bogu, imao sam sjajan kamp. Bog me povezao sa sjajnim ljudima kao što su moj trener Abel Sanchez i moj menadžer Keith Connolly. Imao sam sve što nisam imao u prijašnjim pripremnim kampovima. U posljednjih šest godina uvije bi se pojavio neki problem, bilo da su ozljede, bolesti, poslovni ili osobni problemi. Ovaj put toga nije bilo - rekao je Hrgović. | Foto: Andrew Couldridge