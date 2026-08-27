FOTO Hrgović i Itauma sučelili se uoči borbe! Hrvat mu se rugao: 'Smlavit ću ga i vratit u školu'

Hrvatskog boksača u subotu čeka borba karijere. U londonskoj O2 areni odmjeriti snage s velikom engleskom nadom, Mosesom Itaumom (21)
Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Hrvatskog boksača Filipa Hrgovića (34) u subotu čeka borba karijere. "El animal" će u londonskoj O2 areni odmjeriti snage s velikom engleskom nadom, Mosesom Itaumom (21), neporaženim britanskim nokauterom kojeg su već na Otoku proglasili "novim Tysonom" i budućnosti teške kategorije.
| Foto: Andrew Couldridge
Hrvatskog boksača Filipa Hrgovića (34) u subotu čeka borba karijere. "El animal" će u londonskoj O2 areni odmjeriti snage s velikom engleskom nadom, Mosesom Itaumom (21), neporaženim britanskim nokauterom kojeg su već na Otoku proglasili "novim Tysonom" i budućnosti teške kategorije. |
Foto: Andrew Couldridge
Hrvatskog boksača Filipa Hrgovića (34) u subotu čeka borba karijere. "El animal" će u londonskoj O2 areni odmjeriti snage s velikom engleskom nadom, Mosesom Itaumom (21), neporaženim britanskim nokauterom kojeg su već na Otoku proglasili "novim Tysonom" i budućnosti teške kategorije.
| Foto: Andrew Couldridge
Kao da se Hrgovića tu ništa ne pita, a hrvatski borac je krupniji i znatno iskusniji od 21-godišnjeg Britanca.
| Foto: Andrew Couldridge
Borba Hrgovića i Itaume bit će glavna na priredbi, a ekskluzivna prava prijenosa ima DAZN.
| Foto: Andrew Couldridge
Njih su dvojica u četvrtak odradili konferenciju za javnost uoči borbe, a Hrgović je imao prilično zapažljiv javni nastup.
| Foto: Andrew Couldridge
Najprije je odbio odgovoriti jednom novinaru na hrvatskom jeziku, uz objašnjenje kako "nitko drugi od prisutnih ne razumije hrvatski, pa to baš i nema smisla".
| Foto: Andrew Couldridge
Pokazao svoje isklesane trbušnjake i ironično poručio: "Pogledajte, kako sam mokar! To je zbog straha".
| Foto: Andrew Couldridge
Hrgović je uvjeren u pobjedu. - Pobijedit ću ga. Smlavit ću ga i vratiti u srednju školu. Hvala Bogu, imao sam sjajan kamp. Bog me povezao sa sjajnim ljudima kao što su moj trener Abel Sanchez i moj menadžer Keith Connolly. Imao sam sve što nisam imao u prijašnjim pripremnim kampovima. U posljednjih šest godina uvije bi se pojavio neki problem, bilo da su ozljede, bolesti, poslovni ili osobni problemi. Ovaj put toga nije bilo - rekao je Hrgović.
| Foto: Andrew Couldridge
Hrvatski boksač istaknuo je da nije dovoljan pametan da bih igrao misaone igre. - Ja sam govorim činjenice i ono što mislim. Moses je mlad, nije dovoljno sazrio, ja sam puno iskusniji i nema tu nikakvih psiholoških igrica - ističe hrvatski boksač.
| Foto: Andrew Couldridge
Foto Andrew Couldridge
Foto Andrew Couldridge
Foto Andrew Couldridge
Foto Andrew Couldridge
Foto Andrew Couldridge
Foto Andrew Couldridge
Foto Andrew Couldridge
Foto Andrew Couldridge
Foto Andrew Couldridge
Foto Andrew Couldridge
Foto Andrew Couldridge
Foto Andrew Couldridge
Foto Andrew Couldridge
Foto Andrew Couldridge
Foto Andrew Couldridge