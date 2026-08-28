FOTO Hrgovićev šamar šokirao na vaganju! Pogledajte kaos

Naime, Hrgović se okrenuo prema kamerama i zakoračio ispred Itaume, a mladom boksaču to baš i nije sjelo. Iskoristio je priliku za jeftini potez i s leđa je gurnuo Hrgovića, koji je stajao na rubu pozornice. Naravno, Hrgović nije ostao dužan na tu provokaciju. Vratio se na pozornicu i pored velike rulje pronašao put do Itaume, kojem je zatim opalio šamarčinu. | Foto: Profimedia