FOTO Hrgovićev šamar šokirao na vaganju! Pogledajte kaos

Kaos na vaganju pred borbu za IBF pojas! Itauma je s leđa gurnuo Hrgovića s pozornice, a Hrvat mu je odmah uzvratio šamarčinom pred gomilom
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Filip Hrgović (34) i Moses Itauma (21) u petak su odradili službeno vaganje uoči njihove velike borbe u subotu za IBF-ov pojas svjetskog prvaka. Hrvatski boksač dvije je kile lakši od 13 godina mlađeg Engleza, ali ceremoniju je zasjenio incident kojeg je zakuhao Itauma.
| Foto: Profimedia
Filip Hrgović (34) i Moses Itauma (21) u petak su odradili službeno vaganje uoči njihove velike borbe u subotu za IBF-ov pojas svjetskog prvaka. Hrvatski boksač dvije je kile lakši od 13 godina mlađeg Engleza, ali ceremoniju je zasjenio incident kojeg je zakuhao Itauma. |
Foto: Profimedia
Filip Hrgović (34) i Moses Itauma (21) u petak su odradili službeno vaganje uoči njihove velike borbe u subotu za IBF-ov pojas svjetskog prvaka. Hrvatski boksač dvije je kile lakši od 13 godina mlađeg Engleza, ali ceremoniju je zasjenio incident kojeg je zakuhao Itauma.
| Foto: Profimedia
Naime, njih su dvojica imali prilično intenzivno sučeljavanje oči u oči.
| Foto: Profimedia
Svašta su si međusobno dobacivali i evidentno je kako tenzije rastu kako se približava meč. Ali ono što je zatim učinio 21-godišnji Englez vjerojatno je prekoračilo svaku mjeru provokacija i sportskih trzavica.
| Foto: Profimedia
Naime, Hrgović se okrenuo prema kamerama i zakoračio ispred Itaume, a mladom boksaču to baš i nije sjelo. Iskoristio je priliku za jeftini potez i s leđa je gurnuo Hrgovića, koji je stajao na rubu pozornice. Naravno, Hrgović nije ostao dužan na tu provokaciju. Vratio se na pozornicu i pored velike rulje pronašao put do Itaume, kojem je zatim opalio šamarčinu.
| Foto: Profimedia
Foto Andrew Couldridge
Foto Andrew Couldridge
Foto Andrew Couldridge
Foto Andrew Couldridge
Foto Andrew Couldridge
Foto Andrew Couldridge
Foto Andrew Couldridge
Foto Andrew Couldridge
Foto Andrew Couldridge
Foto Andrew Couldridge
Foto Andrew Couldridge
Foto Andrew Couldridge
Foto Andrew Couldridge
Foto Andrew Couldridge
Foto Andrew Couldridge
Foto Andrew Couldridge
Foto Andrew Couldridge
Foto Andrew Couldridge
Foto Andrew Couldridge
Foto Andrew Couldridge
Foto Andrew Couldridge
Foto Andrew Couldridge
Foto Andrew Couldridge