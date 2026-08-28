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NAPETOST RASTE

FOTO Hrgovićev šamar šokirao na vaganju! Pogledajte kaos

Kaos na vaganju pred borbu za IBF pojas! Itauma je s leđa gurnuo Hrgovića s pozornice, a Hrvat mu je odmah uzvratio šamarčinom pred gomilom
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Moses Itauma v Filip Hrgovic - Weigh In - Old Spitalfields Market
Filip Hrgović (34) i Moses Itauma (21) u petak su odradili službeno vaganje uoči njihove velike borbe u subotu za IBF-ov pojas svjetskog prvaka. Hrvatski boksač dvije je kile lakši od 13 godina mlađeg Engleza, ali ceremoniju je zasjenio incident kojeg je zakuhao Itauma. | Foto: Profimedia
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Filip Hrgović (34) i Moses Itauma (21) u petak su odradili službeno vaganje uoči njihove velike borbe u subotu za IBF-ov pojas svjetskog prvaka. Hrvatski boksač dvije je kile lakši od 13 godina mlađeg Engleza, ali ceremoniju je zasjenio incident kojeg je zakuhao Itauma. | Foto: Profimedia
Komentari 1

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