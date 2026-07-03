FOTO Hrvati i Portugalci prsa o prsa na tribinama. Naši bučniji, a umjesto oluje: zasjalo sunce!

Cijela tribina iza Livakovićevih leđa davala je u prvom poluvremenu glasnu podršku, a svaki Ronaldov dodir s loptom pratila zvižducima..."U boj, u boj..", "Zovi samo zovi...", "Malo vas je, malo vas je...", "Bježite ljudi...". Unatoč zlogukim prognozama o mogućoj odgodi, sunce je obasjalo stadion na početku utakmice. | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL