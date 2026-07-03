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FOTO Hrvati i Portugalci prsa o prsa na tribinama. Naši bučniji, a umjesto oluje: zasjalo sunce!

Hrvatski navijači nadglasali Portugalce, a paklena vrućina nije ugasila ludnicu na tribinama
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SP 2026 Toronto: Atmosfera na tribinama tijekom utakmice Portugala i Hrvatske
Kao i u svim prethodnim utakmicama na ovom Svjetskom prvenstvu, hrvatski navijači masovno su stigli na utakmicu protiv Portugala, a stvar im je olakšala činjenica da se Hrvatska vtatila u najveći grad Kanade. | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Kao i u svim prethodnim utakmicama na ovom Svjetskom prvenstvu, hrvatski navijači masovno su stigli na utakmicu protiv Portugala, a stvar im je olakšala činjenica da se Hrvatska vtatila u najveći grad Kanade. | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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