FOTO Hrvati i Portugalci prsa o prsa na tribinama. Naši bučniji, a umjesto oluje: zasjalo sunce!

Hrvatski navijači nadglasali Portugalce, a paklena vrućina nije ugasila ludnicu na tribinama
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Kao i u svim prethodnim utakmicama na ovom Svjetskom prvenstvu, hrvatski navijači masovno su stigli na utakmicu protiv Portugala, a stvar im je olakšala činjenica da se Hrvatska vtatila u najveći grad Kanade.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Kao i u svim prethodnim utakmicama na ovom Svjetskom prvenstvu, hrvatski navijači masovno su stigli na utakmicu protiv Portugala, a stvar im je olakšala činjenica da se Hrvatska vtatila u najveći grad Kanade. |
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Kao i u svim prethodnim utakmicama na ovom Svjetskom prvenstvu, hrvatski navijači masovno su stigli na utakmicu protiv Portugala, a stvar im je olakšala činjenica da se Hrvatska vtatila u najveći grad Kanade.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Ovih dana u Torontu vladaju nesnosne vrućine, temperatura se penjala i do 33 stupnja, uz veliki postotak vlaga od preko 80 posto, štoje stvarni osjet vrućine podizalo na preko 40 stupnjeva.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Na tribinama je bila ludnica, sat vremena prije početka utakmice navijači obje reprezentacije su pjevali i dizali atmosferu. Odnos snaga bio je podjednak, čak bismo rekli da su naši navijači bili bučniji.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Cijela tribina iza Livakovićevih leđa davala je u prvom poluvremenu glasnu podršku, a svaki Ronaldov dodir s loptom pratila zvižducima..."U boj, u boj..", "Zovi samo zovi...", "Malo vas je, malo vas je...", "Bježite ljudi...". Unatoč zlogukim prognozama o mogućoj odgodi, sunce je obasjalo stadion na početku utakmice.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL