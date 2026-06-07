FOTO Hrvatica koja nastupa za Crnu Goru udala se u Zagrebu

ZALJUBLJENI FITNESS PAR

FOTO 'Kardashianka iz Novog Pazara' slomila srce snagatoru, on joj i dalje financijski pomaže!

Larry 'Wheels' Williams i Šejla Đaković, poznati par sa društvenih mreža, vjenčali su se u veljači 2024. godine. Njegovo bogatstvo procijenjeno je na nekoliko milijuna dolara, a unatoč tome, nije imao potrebnu dogovoriti predbračni dogovor sa suprugom. Poručio je kako joj vjeruje i da nema potrebe za ugovorom, ali njihova ljubav nije izdržala. Larry je potvrdio da su se rastali