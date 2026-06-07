Obavijesti

Galerija

Komentari 7
RUKOMETNA ZVIJEZDA

FOTO Hrvatica koja nastupa za Crnu Goru udala se u Zagrebu

Matea Pletikosić, Hrvatica koja već godinama nastupa za reprezentaciju Crne Gore, uplovila je u bračnu luku na svečanosti u Zagrebu
FOTO Hrvatica koja nastupa za Crnu Goru udala se u Zagrebu
Matea Pletikosić (28) nedavno je uplovila u bračnu luku na svečanoj ceremoniji u crkvi Svetog Marka na Gornjem gradu. Nakon crkvenog obreda slavlje se preselilo u hotel Westin, jedno od najpoznatijih mjesta za velika zagrebačka vjenčanja. | Foto: Instagram
1/31
Matea Pletikosić (28) nedavno je uplovila u bračnu luku na svečanoj ceremoniji u crkvi Svetog Marka na Gornjem gradu. Nakon crkvenog obreda slavlje se preselilo u hotel Westin, jedno od najpoznatijih mjesta za velika zagrebačka vjenčanja. | Foto: Instagram
Komentari 7

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026