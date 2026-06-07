FOTO Hrvatica koja nastupa za Crnu Goru udala se u Zagrebu

Matea Pletikosić, Hrvatica koja već godinama nastupa za reprezentaciju Crne Gore, uplovila je u bračnu luku na svečanosti u Zagrebu
Matea Pletikosić (28) nedavno je uplovila u bračnu luku na svečanoj ceremoniji u crkvi Svetog Marka na Gornjem gradu. Nakon crkvenog obreda slavlje se preselilo u hotel Westin, jedno od najpoznatijih mjesta za velika zagrebačka vjenčanja.
| Foto: Instagram
Matea Pletikosić (28) nedavno je uplovila u bračnu luku na svečanoj ceremoniji u crkvi Svetog Marka na Gornjem gradu. Nakon crkvenog obreda slavlje se preselilo u hotel Westin, jedno od najpoznatijih mjesta za velika zagrebačka vjenčanja. |
Foto: Instagram
Matea Pletikosić (28) nedavno je uplovila u bračnu luku na svečanoj ceremoniji u crkvi Svetog Marka na Gornjem gradu. Nakon crkvenog obreda slavlje se preselilo u hotel Westin, jedno od najpoznatijih mjesta za velika zagrebačka vjenčanja.
| Foto: Instagram
Na svadbenom slavlju okupili su se članovi obitelji, prijatelji i brojni ljudi iz sportskog svijeta. Atmosfera je bila opuštena i vesela, a gosti su tijekom večeri pjevali brojne domaće hitove i dalmatinske pjesme. Fotografije i snimke sa slavlja brzo su se proširile društvenim mrežama.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Iako je rođena u Metkoviću, Matea već godinama nastupa za crnogorsku reprezentaciju. Odluku je donijela nakon što nije dobila veću priliku u hrvatskoj selekciji, a s Crnom Gorom je nastupila na europskim i svjetskim prvenstvima. Postala je jedna od ključnih igračica reprezentacije.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Tijekom karijere igrala je za nekoliko klubova u Hrvatskoj i Crnoj Gori, a afirmirala se kao pouzdana vanjska igračica. Posebno se istaknula odličnim pregledom igre i preciznim šutom. Upravo su joj te kvalitete donijele status jedne od važnijih igračica svoje reprezentacije.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
S reprezentacijom Crne Gore igrala je na europskim i svjetskim prvenstvima te protiv najboljih svjetskih rukometašica. Redovito je među najiskusnijim igračicama svoje momčadi. Njezina uloga posebno dolazi do izražaja u važnim utakmicama.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Unatoč međunarodnoj karijeri, Matea često ističe koliko joj znači rodni Metković. Slobodno vrijeme rado provodi u Dalmaciji s obitelji i prijateljima. Upravo zato mnogi su primijetili da je i vjenčanje organizirala u Hrvatskoj.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Rukomet je duboko ukorijenjen u obitelji Pletikosić. Na završnici Kupa Hrvatske 2026. godine nastupile su čak tri sestre, Matea u dresu Podravke, dok su Ivana i Ana branile boje Sinja. Zanimljivo je da su se sve tri istodobno našle na velikoj domaćoj rukometnoj pozornici, što je rijedak i poseban trenutak za jednu sportsku obitelj.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Posljednjih mjeseci Matea je ostvarila dva velika životna cilja. Na sportskom planu nastavila je igrati na visokoj razini, a privatno je okrunila dugogodišnju ljubav vjenčanjem. Mnogi će se složiti da joj je 2026. godina zasad jedna od najljepših u životu.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram