HIT SPORTSKA NOVINARKA

FOTO Hrvatica 'privodi' zvijezde FNC-a pred kameru, odjenula i dres Partizana: 'Neki će hejtati'

Klara Bilalović Keles, zaštitno lice FNC-a, zasjenila borce svojim pristupom! Voditeljica koja intervjuira borce i pjeva im pjesme postala hit na društvenim mrežama
U svijetu slobodne borbe, gdje su u fokusu borci u kavezu, rijetko se događa da netko izvan borilišta privuče značajnu pažnju. Upravo to je uspjelo Klari Bilalović Keles, voditeljici Fight Nation Championshipa (FNC), koja je u kratkom vremenu postala tema razgovora u regionalnoj borilačkoj zajednici. | Foto: FNC/Privatni album
1/51
U svijetu slobodne borbe, gdje su u fokusu borci u kavezu, rijetko se događa da netko izvan borilišta privuče značajnu pažnju. Upravo to je uspjelo Klari Bilalović Keles, voditeljici Fight Nation Championshipa (FNC), koja je u kratkom vremenu postala tema razgovora u regionalnoj borilačkoj zajednici. | Foto: FNC/Privatni album
