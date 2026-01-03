FOTO Hrvatica 'privodi' zvijezde FNC-a pred kameru, odjenula i dres Partizana: 'Neki će hejtati'

Klara Bilalović Keles, zaštitno lice FNC-a, zasjenila borce svojim pristupom! Voditeljica koja intervjuira borce i pjeva im pjesme postala hit na društvenim mrežama
U svijetu slobodne borbe, gdje su u fokusu borci u kavezu, rijetko se događa da netko izvan borilišta privuče značajnu pažnju. Upravo to je uspjelo Klari Bilalović Keles, voditeljici Fight Nation Championshipa (FNC), koja je u kratkom vremenu postala tema razgovora u regionalnoj borilačkoj zajednici.
Ova Hrvatica, sportska novinarka s diplomom VERN-a, postala je jedno od prepoznatljivih lica najbrže rastuće MMA promocije u ovom dijelu Europe.
Nakon FNC 23 priredbe u Beogradu prošlog svibnja, regionalni mediji i društvene mreže zabilježili su brojne komentare o njezinom radu. Iako su u kavezu nastupila neka od poznatih imena scene, mnogima je za oko zapela upravo Klara.
Opisivali su je kao voditeljicu koja je "borce bacila u drugi plan". Njezin put do te pozicije obilježen je predanim radom i specifičnim pristupom poslu, koji se temelji na povezivanju s ljudima.
Iako je danas prepoznatljivo lice koje intervjuira borce prije i nakon njihovih nastupa, Klarin put do te pozicije bio je postupan. Put trag u FNC-u počela je graditi iza kamera, radeći kao asistentica produkcije, a prije toga i na RTL-u.
- Dogovarala sam izazove i pratila razvoj karaktera boraca kroz epizode Fight of Nationsa, to te zbližuje s njima - otkrila je jednom prilikom.
To iskustvo pokazalo se ključnim. Ta bliskost postala je temelj njezinog stila intervjuiranja. Ona nastoji voditi razgovore i stvoriti atmosferu u kojoj se borci osjećaju dovoljno opušteno da pokažu i svoju drugu stranu. Iza svakog njezinog intervjua stoji temeljita priprema, što i sama ističe kao važan dio posla.
- Priprema je 80 posto posla. Istražiš osobu, gledaš intervjue i podcaste, pratiš mečeve i razvoj kroz medije. Uvijek moraš biti u toku.
Njezin je cilj, kako kaže, da ljudi shvate tko su zapravo borci izvan kaveza. Takav pristup ima za cilj iz sugovornika izvući autentične odgovore i pretvoriti standardne sportske intervjue u razgovore koji otkrivaju više o osobnosti boraca.
Klara Bilalović Keles ističe da uspijeva izgraditi povjerenje sa sportašima. Naglašava kako u svom radu bira put poštovanja prema sugovornicima, izbjegavajući senzacionalizam. Borci joj se, kaže, povjeravaju govoreći i o teškim životnim temama, a ona tu odgovornost shvaća vrlo ozbiljno.
- Ljudi mi vjeruju i povjeravaju se. Ponekad razgovaram o teškim temama iz života koje im diktiraju cijeli život. Prijateljstvo je prekrasno, ali te obavezuje da ne dovedeš prijatelja u neugodnu situaciju pitanjem žute prirode. Novinarstvo nije samo žutilo, ima puno ljepših stvari koje se mogu izvući - ističe Klara.
Svjesna je da svaki borac zahtijeva drugačiji pristup. S nekima, koji su po prirodi otvoreniji, brže pronalazi zajednički jezik kroz opušteniji razgovor. S drugima, koji imaju ozbiljniji javni imidž, razgovara s naglašenom profesionalnošću. Ta sposobnost prilagodbe dio je njezinog stila, a ponekad koristi i humor kako bi opustila sugovornika.
Klara je regionalnu popularnost stekla kombinacijom stručnosti i javnog nastupa. Aktivna je na Instagramu, gdje je prati više od 15.000 obožavatelja.
Jedan od događaja koji joj je donio dodatnu medijsku pažnju dogodio se nekoliko dana uoči FNC priredbe u Beogradu, kada je posjetila stadion FK Partizan i fotografirala se u crno-bijelom dresu. Obišla je trofejnu sobu beogradskog kluba i sudjelovala u nogometnim izazovima, a njezine fotografije izazvale su brojne pozitivne komentare navijača Partizana. Taj potez naišao je na dobar prijem kod lokalne publike.
Njezin stil došao je do izražaja i tijekom intervjua sa srpskim borcem Darkom Stošićem, kojem je zapjevala stihove "Hoću da budem ja kao Darko Stošić". Iako je Stošić u šali odgovorio da preferira pjesmu "Nedelja" od Džeja, taj trenutak postao je popularan na društvenim mrežama. Jedan od organizatora joj je tom prilikom uputio komentar: "Pepeljugo, u pola noći bundeva dolazi po tebe".
S povećanom popularnošću dolazi i život pod stalnim povećalom javnosti. Klara je svjesna da dio publike ima percepciju da njezin pristup nije autentičan.
- Ljudi imaju percepciju da ja nešto fejkam kad budem onako paf, iznenađena. Ali je to zato što pratim borbu i žaruljica mi se upali. Nekad me to muči, ali znam zašto ovo radim i znam da se trudim - rekla je u podcastu Mic Drop.
Kao osoba izložena javnosti, navodi da ima dane nesigurnosti, ali vodi se mantrom: "Imaj hrabrosti probati". Želja joj je da je ljudi upoznaju izvan okvira društvenih mreža i vanjskog izgleda. U nošenju s pritiskom pomaže joj savjet koji je dobila od kolegice Valentine Miletić.
- Stavi si u glavu od koga komentar dolazi. Ako je netko relevantan, poslušaš. Ako je bez razloga, ne trebaš se time opterećivati. Kako FNC raste, tako rasteš i ti s organizacijom i naravno da će se akumulirati i ljudi koji te vole i podržavaju, ali i oni koji će hejtati iz svojih razloga. Ne možeš nikad biti savršen svima, ali takav je posao medijske ličnosti i moraš to prihvatiti.
Iako joj popularnost nikad nije bila primarni cilj, prihvaća je kao dio posla. Najvažnije joj je, kaže, da se prepozna ono što radi, a činjenicu da je ljudi danas prepoznaju na ulici vidi kao pokazatelj da primjećuju njezin rad.
Klara Bilalović Keles pristupom poslu doprinijela je vidljivosti uloge voditelja u borilačkom sportu i postala važan dio FNC priredbi. Njezin rad danas je prepoznatljiv element regionalne borilačke scene.
