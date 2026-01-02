Obavijesti

Karačić napustio Hajduk, ostaje u HNL-u: 'Cilj mu je otići na SP'

Piše Tomislav Gabelić,
Čitanje članka: 1 min
2
Hajduk i Lokomotiva sastali se u 8. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Informaciju da je Karačić dogovorio posudbu iz Hajduka u Osijek potvrdio nam je njegov zastupnik: 'Franu osigurati najbolje uvjete, da bude standardan i ima minutažu, što će mu omogućiti odlazak na SP'

Već prije nekoliko dana pojavila se informacija da su zastupnici Frana Karačića u pregovorima s Hajdukom oko igračeve budućnosti na Poljudu. Karačić je odigrao jako dobro prvih desetak utakmica, a nakon ozljede je izgubio kontinuitet a priliku je dobio i iskoristio mladi Luka Hodak. Karačić se nije pomirio s klupom, pogotovo što je među kandidatima za odlazak na Svjetsko prvenstvo s reprezentacijom Australije, što nam je i sam nedavno potvrdio: 

HAJDUKOVA PRINOVA Karačić: Trebali smo imati više bodova. Vjerujem da iskustvom i igrama mogu pomoći Hajduku
Karačić: Trebali smo imati više bodova. Vjerujem da iskustvom i igrama mogu pomoći Hajduku

- Nadam se da ću više igrati, smatram da svojim igrama i iskustvom mogu puno pomoći momčadi. Bitno mi je igrati što više jer sam u užem krugu kandidata za odlazak na Svjetsko prvenstvo. Ako budem igrao kao u prvih desetak utakmica na početku sezone sigurno ću dobiti poziv i ići, a to je san svakog igrača. Vidjet ćemo, sigurno da će puno toga ovisiti o mojim nastupima na proljeće a ja se nadam najboljem mogućem ishodu – kazao nam je Karačić.  

Fran Karačić
Foto: Tomislav Gabelić/24sata

Sada je stigla informacija kako je Karačić blizu dogovora o posudbi u Osijek. 

- Informacija je istinita, naša je obaveza Franu osigurati najbolje uvjete, da bude standardan i ima minutažu, što će mu omogućiti ostanak u konkurenciji kandidata za odlazak na Svjetsko prvenstvo idućeg ljeta. To mu je glavni cilj i zbog toga smo i pokrenuli pregovore i doveli ih praktično do kraja – potvrdio nam je Karačićev zastupnik Uroš Dević. 

Foto: HNK Hajduk

Karačić je u Hajduk stigao u ljetnom prijelaznom roku, odigrao je 17 utakmica, zabio dva gola i jednom asistirao...

