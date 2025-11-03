FOTO Hrvatska Miss Universe svugdje privlači poglede, a srce je dala hrvatskom košarkašu

Laura Gnjatović otišla je na Tajland gdje će predstavljati Hrvatsku na Miss Universe, a najveću podršku imat će od zaručnika Filipa Vujičića. On je košarkaš te trenutačno igra za Kvarner, a bio je i u Šibenci
Laura i Filip zaručili su se u svibnju ove godine, a ona je sve podijelila na društvenim mrežama. "Da, ozbiljni smo", napisala je uz sliku prstena kojeg je posebno pohvalila.
Filip je rođen u Splitu, ali je cijeli život proveo u Dubrovniku. Godine 2019. odlazi igrati u Zadar. Vratio se nakon toga u Dubrovnik, a onda zaigrao za Šibenku.
Prije svega, drago mi je što ću nadolazeću sezonu igrati za Kvarner, klub koji je već u prvoj povratničkoj sezoni u prvom rangu pokazao da cilja visoko i da ima velike ambicije. Siguran sam da će se kroz rad stvoriti timski duh u ekipi i da će se u Rijeci igrati prava, atraktivna košarka u kojoj će gledatelji uživati, rekao je Vujčić pri potpisu za Kvarner.
Na finalnoj večeri izbora za Miss Universe Hrvatske, Laura je pobijedila 13 drugih finalistica.
Rodom iz Zadra, Laura trenutno živi u Dubrovniku, gdje privodi kraju treću godinu prijediplomskog stručnog studija sestrinstva na Sveučilištu u Dubrovniku. Posebno se ističe njezina visina, s obzirom na to da je Laura visoka čak 191 centimetar.
Laura i Filip zaejdno su visoki 387 centimetara te su oboje zaljubljenici u sport.
Uz sport i akademske obaveze, Laura govori čak tri strana jezika - engleski, talijanski i španjolski. Tijekom školovanja sudjelovala je na brojnim natjecanjima iz znanja stranih jezika i osvajala nagrade.
Laura svoje vrijeme rado posvećuje i humanitarnim projektima. Nedavno je u Dubrovniku organizirala modnu reviju s humanitarnom notom, čiji je prihod bio namijenjen onima kojima je pomoć najpotrebnija.
