Obavijesti

Galerija

Komentari 0
ZARUČENI SU

FOTO Hrvatska Miss Universe svugdje privlači poglede, a srce je dala hrvatskom košarkašu

Laura Gnjatović otišla je na Tajland gdje će predstavljati Hrvatsku na Miss Universe, a najveću podršku imat će od zaručnika Filipa Vujičića. On je košarkaš te trenutačno igra za Kvarner, a bio je i u Šibenci
FOTO Hrvatska Miss Universe svugdje privlači poglede, a srce je dala hrvatskom košarkašu
Laura i Filip zaručili su se u svibnju ove godine, a ona je sve podijelila na društvenim mrežama. "Da, ozbiljni smo", napisala je uz sliku prstena kojeg je posebno pohvalila. | Foto: Instagram
1/31
Laura i Filip zaručili su se u svibnju ove godine, a ona je sve podijelila na društvenim mrežama. "Da, ozbiljni smo", napisala je uz sliku prstena kojeg je posebno pohvalila. | Foto: Instagram
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025