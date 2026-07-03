FOTO HRVATSKA NE SPAVA Pogledajte atmosferu s trgova, gužva je kao da je podne!

Iako je utakmica u 1 ujutro, centar Zagreba krcat je kao da je subota u podne! Brojni navijači ispunili su trgove i kafiće, gotovo svi imaju neki navijački rekvizit... Ista je situacija i u Splitu, Osijeku, lokacije na kojima se prikazuje SP su ispunjene... Hrvatska ne spava!
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Pogledajte kakva je atmosfera u Zagrebu...
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Pogledajte kakva je atmosfera u Zagrebu... |
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Pogledajte kakva je atmosfera u Zagrebu...
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto 24sata
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto 24sata
Foto 24sata
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto 24sata
Foto 24sata
Foto 24sata
Foto 24sata
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
A evo kako je u Osijeku...
| Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Idemo malo do Splita...
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL