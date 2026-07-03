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VATRENI NAVIJAČI I NAVIJAČICE

FOTO HRVATSKA NE SPAVA Pogledajte atmosferu s trgova, gužva je kao da je podne!

Iako je utakmica u 1 ujutro, centar Zagreba krcat je kao da je subota u podne! Brojni navijači ispunili su trgove i kafiće, gotovo svi imaju neki navijački rekvizit... Ista je situacija i u Splitu, Osijeku, lokacije na kojima se prikazuje SP su ispunjene... Hrvatska ne spava!
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Zagreb: Navijači u kafićima čekaju početak utakmice
Pogledajte kakva je atmosfera u Zagrebu... | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
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Pogledajte kakva je atmosfera u Zagrebu... | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Komentari 2

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