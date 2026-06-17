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NAVIJAČI U RITMU

FOTO Hrvatska u Teksasu: Fan-zona gorila uz domaću glazbu

Hrvatska dijaspora i navijači okupili su se kako bi uz domaće tonove proslavili dolazak 'vatrenih' na Mundijal, a glazbenici Ante Gelo i Tajči nastupili su pred brojnom publikom u Fair Park fan-zoni u Dallasu, jednoj od službenih navijačkih zona Svjetskog prvenstva
SP 2026 Dallas: Ante Gelo i Tajči nastupili u Fair Park fan-zoni
Fair Park, poznat kao jedna od najpopularnijih navijačkih zona u Dallasu, pretvorio se za jednu večer u mali kutak Hrvatske. | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Fair Park, poznat kao jedna od najpopularnijih navijačkih zona u Dallasu, pretvorio se za jednu večer u mali kutak Hrvatske. | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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