FOTO Hrvatska u Teksasu: Fan-zona gorila uz domaću glazbu

Hrvatska dijaspora i navijači okupili su se kako bi uz domaće tonove proslavili dolazak 'vatrenih' na Mundijal, a glazbenici Ante Gelo i Tajči nastupili su pred brojnom publikom u Fair Park fan-zoni u Dallasu, jednoj od službenih navijačkih zona Svjetskog prvenstva
Fair Park, poznat kao jedna od najpopularnijih navijačkih zona u Dallasu, pretvorio se za jednu večer u mali kutak Hrvatske.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Fair Park, poznat kao jedna od najpopularnijih navijačkih zona u Dallasu, pretvorio se za jednu večer u mali kutak Hrvatske. |
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Fair Park, poznat kao jedna od najpopularnijih navijačkih zona u Dallasu, pretvorio se za jednu večer u mali kutak Hrvatske.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Glazbenici Ante Gelo i Tajči nastupili su pred brojnom publikom u Fair Park fan-zoni u Dallasu, jednom od službenih navijačkih centara Svjetskog prvenstva.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Hrvatska dijaspora i navijači iz cijelog Teksasa okupili su se kako bi uz domaće tonove proslavili dolazak Vatrenih na Mundijal.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Organizatori su istaknuli da su slični nastupi planirani i uoči narednih utakmica Vatrenih, kako bi navijači u Sjevernoj Americi imali priliku osjetiti dio domaće atmosfere unatoč udaljenosti od tisuća kilometara od Hrvatske.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL