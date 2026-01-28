FOTO I krvavih koljena u borbu za Hrvatsku: 'Izbornik nas je smirio. Evo što nam je rekao...'

Luka Lovre Klarica je nakon utakmice protiv Slovenije napustio parket Malmö Arene doslovno krvavih koljena, ali je, za razliku od Ivana Martinovića i pogotovo Zvonimira Srne, srećom, bolje prošao.

- Nema veze, dobro je sve ako je samo krv. Bitno da nije ništa slomljeno, sve je dobro - rekao je nakon trijumfa nad Mađarskom 27-25 vrijednog polufinala Europskog prvenstva, uz njegova četiri gola.

- Bila je najteža utakmica dosad, njima nije ništa igralo, a nama je igralo sve. Vidjelo se to od starta, nismo ušli dobro, ali dizali smo se iz minute u minutu. Uz jako, jako veliku borbu smo to uspjeli prebroditi i pobijediti.

Kako je bilo na poluvremenu, dok je zaostatak bio 15-13?

- Sigurdsson nas je jako smirio, rekao je da ostati ekipa. Nije bitno hoćemo li izgubiti ili pobijediti, moramo biti mirni. Prošle godine smo u tri minute okrenuli, imamo pola sata i možemo okrenuti - rekao je Klarica.

Na koga u polufinalu?

- Tko god dođe, svejedno je. Na nama je da se borimo jedni za druge, da budemo momčad, da ginemo jedni za druge i to je to. Što bude, bude. Dat ćemo sve od sebe, kako god završi - zaključio je.

Kuzmanović: Kad smo poveli, osjetio sam da je to to

Dominik Kuzmanović u ključnim je trenucima zaključao gol, zaustavio se na osam obrana.

- Teško je to što smo prošli u zadnjih nekoliko utakmica. Sve to djeluje na glavu i na tijelo. Borili smo se u svakom trenutku i izvukli smo bolji kraj i u polufinale idemo s prve pozicije kao što smo i htjeli. Dok kod pobjeđujemo je dobro, Mađarska je jedna sjajna momčad, dobro su se borili. Kad smo poveli, osjetio sam da to može biti to i tada smo bili sigurni da ćemo pobijediti - rekao je Kuzma.

O Mađarskoj prije godinu dana:

- Lijepo je bilo čuti tu informaciju (da smo na isti dan pobijedili, op.a.) i zbog toga mi je posebno drago što smo pobijedili. Imali smo se za što boriti i za to treba ostati miran čak i kada ne ide dobro, kao što je bilo na početku. Boriti se, iskoristiti sve situacije u obrani i napadu i važno je da iskoristimo sve prilike i da se što prije vratimo u kontrolu i bit će lakše za igrati.

Veron Načinović zabio je tri gola.

- Borba od prve do zadnje minute. Psihički nam je to bila jako teška utakmica, dok su Mađari mogli biti opušteni. Iznenadili su nas na početku, bilo je panike i svega, ali borili smo se do zadnje minute. Svaka čast dečkima i ekipi. Mađari su robusni i po tome su poznati. Teško smo se branili kada su igrali sedam na šest. Tako smo i mi igrali 7 na 6 kako bi rasteretili kontakt u napadu. Ponekad morate potražiti nova riješenja kad ne ide najbolje u napadu - kazao je.