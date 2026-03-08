FOTO Igrači Dinama originalnom proslavili oduševili navijače!

Dinamo je na Poljudu stigao do velike pobjede protiv Hajduka (1-3) i odvojio se na 10 bodova prednosti na vrhu tablice. Proslavili su tu pobjedu dinamovci nakon utakmice, a trenutke je podijelio Marko Soldo na društvenim mrežama.

Foto: Instagram

Vodeći Dinamo ima 10 bodova prednosti u odnosu na Hajduk i kroči prema 26. naslovu prvaka Hrvatske od 35 mogućih otkad se igra HNL.