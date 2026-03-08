Vodeći Dinamo ima 10 bodova prednosti u odnosu na Hajduk i kroči prema 26. naslovu prvaka Hrvatske od 35 mogućih otkad se igra HNL
SLIKALI SE SA SEMAFOROM
FOTO Igrači Dinama originalnom proslavili oduševili navijače!
Čitanje članka: < 1 min
Dinamo je na Poljudu stigao do velike pobjede protiv Hajduka (1-3) i odvojio se na 10 bodova prednosti na vrhu tablice. Proslavili su tu pobjedu dinamovci nakon utakmice, a trenutke je podijelio Marko Soldo na društvenim mrežama.
Vodeći Dinamo ima 10 bodova prednosti u odnosu na Hajduk i kroči prema 26. naslovu prvaka Hrvatske od 35 mogućih otkad se igra HNL.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku