FOTO Igrači Dinama originalnom proslavili oduševili navijače!

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Instagram/Sime Zelić/PIXSELL

Vodeći Dinamo ima 10 bodova prednosti u odnosu na Hajduk i kroči prema 26. naslovu prvaka Hrvatske od 35 mogućih otkad se igra HNL

Dinamo je na Poljudu stigao do velike pobjede protiv Hajduka (1-3) i odvojio se na 10 bodova prednosti na vrhu tablice. Proslavili su tu pobjedu dinamovci nakon utakmice, a trenutke je podijelio Marko Soldo na društvenim mrežama. 

Foto: Instagram

Vodeći Dinamo ima 10 bodova prednosti u odnosu na Hajduk i kroči prema 26. naslovu prvaka Hrvatske od 35 mogućih otkad se igra HNL.

