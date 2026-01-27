Obavijesti

Galerija

Komentari 1
PRISJETITE SE ČAROBNOG DANA

FOTO Ili pobjeda od 11 razlike ili put kući. Uslijedilo je čudo nad čudima! Prošlo je deset godina

Europsko prvenstvo u rukometu 2016. godine ostat će zauvijek urezano u povijest hrvatskog sporta. Naša reprezentacija osvojila je broncu i prije točno 10 godina ispisali smo povijest pobjedom 37-23
Norbert Barczyk
Europsko rukometno prvenstvo 2016. godine u Poljskoj ostat će upamćeno kao turnir na kojem je hrvatska reprezentacija, predvođena novim izbornikom Željkom Babićem, osvojila brončanu medalju na način koji prkosi sportskoj logici. | Foto: Norbert Barczyk
1/40
Europsko rukometno prvenstvo 2016. godine u Poljskoj ostat će upamćeno kao turnir na kojem je hrvatska reprezentacija, predvođena novim izbornikom Željkom Babićem, osvojila brončanu medalju na način koji prkosi sportskoj logici. | Foto: Norbert Barczyk
Komentari 1

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026