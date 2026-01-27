FOTO Ili pobjeda od 11 razlike ili put kući. Uslijedilo je čudo nad čudima! Prošlo je deset godina

Europsko prvenstvo u rukometu 2016. godine ostat će zauvijek urezano u povijest hrvatskog sporta. Naša reprezentacija osvojila je broncu i prije točno 10 godina ispisali smo povijest pobjedom 37-23
Europsko rukometno prvenstvo 2016. godine u Poljskoj ostat će upamćeno kao turnir na kojem je hrvatska reprezentacija, predvođena novim izbornikom Željkom Babićem, osvojila brončanu medalju na način koji prkosi sportskoj logici.
| Foto: Norbert Barczyk
Foto: Norbert Barczyk
| Foto: Norbert Barczyk
Bio je to turnir obilježen usponima i padovima, teškim porazima i briljantnim pobjedama, a sve je kulminiralo u jednoj od najnevjerojatnijih utakmica u povijesti rukometa – dvoboju protiv domaćina Poljske koji je Hrvatsku vinuo prema postolju.
| Foto: Norbert Barczyk
Tog 27. siječnja 2016. rukometni bogovi odlučili su se nasmiješiti Hrvatskoj. Prvi dio čuda se dogodio – Norveška je svladala Francusku 29-24 i dala našima priliku da sami odlučuju o svojoj sudbini. Izabranici Željka Babića, motivirani govorom kapetana Marka Kopljara, izašli su na teren Tauron Arene s vjerom u nemoguće. Hrvatska je znala da prolazi samo ako pobijedi barem 11 golova razlike.
| Foto: Norbert Barczyk
Ono što je uslijedilo prepričavat će se generacijama. Hrvatska je od prve minute nametnula furiozan tempo i već na poluvremenu vodila 15-10. No, prava rapsodija dogodila se u nastavku.
| Foto: HRS
Poljaci u prvih deset minuta drugog dijela nisu uspjeli zabiti gol, a Hrvatska je serijom pogodaka otišla na nedostižnu prednost. U jednom trenutku vodstvo je iznosilo i nestvarnih 17 razlike (30-13). Dvoranom je zavladao muk, a na terenu je postojala samo jedna momčad.
| Foto: Norbert Barczyk
Junaci večeri bili su mnogi, no dva imena posebno su se istaknula. Manuel Štrlek odigrao je utakmicu života, zabivši 11 golova iz isto toliko pokušaja, dok je na golu briljirao Ivan Stevanović. 'Stivi' je ušao kao pričuva i s 13 obrana doslovno zaključao svoja vrata, uništivši svaku nadu domaćina.
| Foto: HRS
Konačan rezultat 37-23 značio je pobjedu od 14 razlike i plasman u polufinale, dok su domaćini i moćni Francuzi ostali bez borbe za medalje.
| Foto: HRS
Iako je senzacionalna pobjeda protiv Poljske donijela neopisivu euforiju, ostavila je i traga na momčadi. Emotivno i fizički ispražnjeni, "kauboji" u polufinalu nisu imali snage za još jedan podvig te su poraženi od Španjolske 29-33. Ipak, turnir su završili na najbolji mogući način.
| Foto: HRS
U utakmici za treće mjesto čekala ih je Norveška, reprezentacija koja im je nanijela jedini poraz u skupini. Ovoga puta, priča je bila drugačija. Hrvatska je odigrala zrelu i dominantnu utakmicu, uzvratila Norvežanima s kamatama i slavila 31-24. Najefikasniji je bio Zlatko Horvat s osam golova, dok je Domagoj Duvnjak ponovno dirigirao igrom i na kraju turnira bio najbolji asistent prvenstva.
| Foto: Jozo Cabraja
Tako je osvojena treća europska bronca, medalja koja zbog načina na koji je izborena ima poseban sjaj. Bio je to trijumf vjere, karaktera i nevjerojatnog momčadskog duha, a "čudo u Krakovu" zauvijek je upisano zlatnim slovima u anale hrvatskog sporta.
| Foto: HRS
