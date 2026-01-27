FOTO Ili pobjeda od 11 razlike ili put kući. Uslijedilo je čudo nad čudima! Prošlo je deset godina

U utakmici za treće mjesto čekala ih je Norveška, reprezentacija koja im je nanijela jedini poraz u skupini. Ovoga puta, priča je bila drugačija. Hrvatska je odigrala zrelu i dominantnu utakmicu, uzvratila Norvežanima s kamatama i slavila 31-24. Najefikasniji je bio Zlatko Horvat s osam golova, dok je Domagoj Duvnjak ponovno dirigirao igrom i na kraju turnira bio najbolji asistent prvenstva. | Foto: Jozo Cabraja