Dinamovci su u ponedjeljak trenirali na jednom od pomoćnih travnjaka na Maksimiru, a ovih su dana dijelili 'svoje dvorište' s hrvatskim reprezentativcima
FOTO Ismael Bennacer pridružio se dinamovcima na treningu
Ismaël Bennacer (27) pojačao je Dinamo posljednjeg dana ljetnog prijelaznog roka. Zagrebački je klub poslao ozbiljnu poruku svojim rivalima dovođenjem donedavnog milanovca, koji je u ponedjeljak odradio prvi trening na Maksimiru.
Dinamovci su u ponedjeljak trenirali na jednom od pomoćnih travnjaka na Maksimiru, a ovih su dana dijelili "svoje dvorište" s hrvatskim reprezentativcima, koji će u ponedjeljak na Maksimiru (20.45 sati) ugostiti nogometaše Crne Gore u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.
Bennacer je došao u Dinamo kao veliko pojačanje, a iz Milana je stigao na jednogodišnju posudbu, s time da će zagrebački klub imati opciju otkupa ugovora na kraju sezone. Alžirac trenira u Zagrebu s ostalim dinamovcima koji trenutačno nisu na reprezentativnim dužnostima.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+