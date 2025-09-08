Obavijesti

Sport

Komentari 1
VELIKO POJAČANJE

FOTO Ismael Bennacer pridružio se dinamovcima na treningu

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: < 1 min
FOTO Ismael Bennacer pridružio se dinamovcima na treningu
Foto: GNK Dinamo

Dinamovci su u ponedjeljak trenirali na jednom od pomoćnih travnjaka na Maksimiru, a ovih su dana dijelili 'svoje dvorište' s hrvatskim reprezentativcima

Ismaël Bennacer (27) pojačao je Dinamo posljednjeg dana ljetnog prijelaznog roka. Zagrebački je klub poslao ozbiljnu poruku svojim rivalima dovođenjem donedavnog milanovca, koji je u ponedjeljak odradio prvi trening na Maksimiru.

Foto: Luka Stanzl/GNK Dinamo

Dinamovci su u ponedjeljak trenirali na jednom od pomoćnih travnjaka na Maksimiru, a ovih su dana dijelili "svoje dvorište" s hrvatskim reprezentativcima, koji će u ponedjeljak na Maksimiru (20.45 sati) ugostiti nogometaše Crne Gore u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.

Bennacer je došao u Dinamo kao veliko pojačanje, a iz Milana je stigao na jednogodišnju posudbu, s time da će zagrebački klub imati opciju otkupa ugovora na kraju sezone. Alžirac trenira u Zagrebu s ostalim dinamovcima koji trenutačno nisu na reprezentativnim dužnostima.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Ovo su ljepotice koje su osvojile srca naših 'vatrenih'
HRVATSKE WAGSICE

FOTO Ovo su ljepotice koje su osvojile srca naših 'vatrenih'

Hrvatska jedinica Dominik Livaković zaveo je suprugu Helenu koja je diplomirala na Tekstilno-tehnološkom fakultetu u Zagrebu. Izabela Kovačić pak je uspješna poduzetnica i bavi se modom
VIDEO Šokantna snimka: Čovjek gazi borca po glavi dok leži!
NOVI KUT SNIMKE

VIDEO Šokantna snimka: Čovjek gazi borca po glavi dok leži!

Pojavila se nova snimka incidenta na FNC-u u Areni. Dok zaštitari pokušavaju savladati borca Abrahama Area, jedan čovjek u odijelu mu nogom gazi na glavu
FOTO 'Vatreni' nosi njenu fotku na svakoj utakmici. Prohodali su kao tinejdžeri i isti dan slave
PROPUTOVALI EUROPOM

FOTO 'Vatreni' nosi njenu fotku na svakoj utakmici. Prohodali su kao tinejdžeri i isti dan slave

Marija Pašalić (29), tajanstvena supruga sjajnog hrvatskog nogometaša i Dalićevog aduta, dijeli rođendan s mužem i čuva ljubav daleko od očiju javnosti. Prije tri godine rodio im se sin Luka

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025