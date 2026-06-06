FOTO Italija opet propušta SP, a on uživa uz poznatu ljepoticu

Italija neće gledati svoju reprezentaciju na Svjetskom prvenstvu, ali Stephan El Shaarawy ovih dana ne razmišlja o nogometnim razočaranjima. Nedavno je izgovorio sudbonosno 'da' atraktivnoj Ludovici Pagani i privukao pažnju cijele Italije
Stephan El Shaarawy (33) i Ludovica Pagani (30) u vezi su od 2020. godine. Dugo su izbjegavali javno govoriti o svom odnosu te su privatni život držali podalje od društvenih mreža. Njihova veza potvrđena je tek 2021. godine.
| Foto: Instagram/Ludovica Pagani
Stephan El Shaarawy (33) i Ludovica Pagani (30) u vezi su od 2020. godine. Dugo su izbjegavali javno govoriti o svom odnosu te su privatni život držali podalje od društvenih mreža. Njihova veza potvrđena je tek 2021. godine. |
Foto: Instagram/Ludovica Pagani
Stephan El Shaarawy (33) i Ludovica Pagani (30) u vezi su od 2020. godine. Dugo su izbjegavali javno govoriti o svom odnosu te su privatni život držali podalje od društvenih mreža. Njihova veza potvrđena je tek 2021. godine.
| Foto: Instagram/Ludovica Pagani
Foto Instagram/Ludovica Pagani
Ludovica Pagani jedna je od najpoznatijih talijanskih influencerica. Osim rada na društvenim mrežama, radila je kao televizijska voditeljica, radijska voditeljica i DJ-ica. Na Instagramu je prati više od četiri milijuna ljudi.
| Foto: Instagram/Ludovica Pagani
Foto Instagram/Ludovica Pagani
Prije nego što je postala influencerica, Ludovica je radila u sportskim medijima. Surađivala je s talijanskim televizijama te pratila nogometna događanja. Upravo ih je zajednička ljubav prema sportu dodatno povezala.
| Foto: Instagram/Ludovica Pagani
Foto Instagram/Ludovica Pagani
Za razliku od mnogih poznatih parova, El Shaarawy i Pagani rijetko objavljuju zajedničke fotografije. Oboje su više puta istaknuli da žele sačuvati privatnost svoje veze. Upravo zato njihova zajednička pojavljivanja uvijek privuku veliku pažnju.
| Foto: Instagram/Ludovica Pagani
Foto Instagram/Ludovica Pagani
Nogometaš je Ludovicu zaprosio u listopadu 2025. godine tijekom romantične večere okružene svijećama i cvijećem. Fotografije prosidbe objavili su na društvenim mrežama, a influencerica je napisala: - Da ljubavi svog života -, a objava je prikupila tisuće reakcija navijača i prijatelja.
| Foto: Instagram/Ludovica Pagani
Foto Instagram/Ludovica Pagani
Foto Instagram/Ludovica Pagani
Par je krajem svibnja 2026. godine sklopio građanski brak u Rimu. Na ceremoniji su bili članovi obitelji i najbliži prijatelji. Veće slavlje ostavili su za kasniji datum.
| Foto: Instagram/Ludovica Pagani
Foto Instagram/Ludovica Pagani
Ludovica za građansko vjenčanje nije odabrala klasičnu vjenčanicu. Nosila je elegantni bijeli komplet uz bijeli veo, dok je El Shaarawy stigao u tamnom odijelu. Njihove fotografije ubrzo su obišle talijanske medije.
| Foto: Instagram/Ludovica Pagani
Foto Instagram/Ludovica Pagani
El Shaarawy je tijekom karijere igrao za Milan, Monaco, Shanghai Shenhuu i Romu. U Italiji ga godinama zovu 'Faraon' zbog njegovih egipatskih korijena i prepoznatljivog izgleda. Bio je i talijanski reprezentativac na velikim natjecanjima
| Foto: Instagram/Ludovica Pagani
Foto Instagram/Ludovica Pagani
Zbog popularnosti na terenu i izvan njega, El Shaarawy i Pagani spadaju među najpraćenije talijanske sportsko-zabavne parove. Njihove objave redovito privlače stotine tisuća reakcija. Unatoč velikoj popularnosti, i dalje nastoje privatni život držati podalje od medijskog spektakla.
| Foto: Instagram/Ludovica Pagani
Foto Instagram/Ludovica Pagani
Foto Instagram/Ludovica Pagani
Foto Instagram/Ludovica Pagani
Foto Instagram/Ludovica Pagani
Foto Instagram/Ludovica Pagani
Foto Instagram/Ludovica Pagani
Foto Instagram/Ludovica Pagani
Foto Instagram/Ludovica Pagani
Foto Instagram/Ludovica Pagani
Foto Instagram/Ludovica Pagani
Foto Instagram/Ludovica Pagani
Foto Instagram/Ludovica Pagani
Foto Instagram/Ludovica Pagani
Foto Instagram/Ludovica Pagani
Foto Instagram/Ludovica Pagani
Foto Instagram/Ludovica Pagani
Foto Instagram/Ludovica Pagani
Foto Instagram/Ludovica Pagani
Foto Instagram/Ludovica Pagani
Foto Instagram/Ludovica Pagani
Foto Instagram/Ludovica Pagani
Foto Instagram/Ludovica Pagani