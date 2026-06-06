FOTO Italija opet propušta SP, a on uživa uz poznatu ljepoticu

Stephan El Shaarawy (33) i Ludovica Pagani (30) u vezi su od 2020. godine. Dugo su izbjegavali javno govoriti o svom odnosu te su privatni život držali podalje od društvenih mreža. Njihova veza potvrđena je tek 2021. godine. | Foto: Instagram/Ludovica Pagani