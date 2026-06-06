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PAR KOJI PLIJENI PAŽNJU

FOTO Italija opet propušta SP, a on uživa uz poznatu ljepoticu

Italija neće gledati svoju reprezentaciju na Svjetskom prvenstvu, ali Stephan El Shaarawy ovih dana ne razmišlja o nogometnim razočaranjima. Nedavno je izgovorio sudbonosno 'da' atraktivnoj Ludovici Pagani i privukao pažnju cijele Italije
FOTO Italija opet propušta SP, a on uživa uz poznatu ljepoticu
Stephan El Shaarawy (33) i Ludovica Pagani (30) u vezi su od 2020. godine. Dugo su izbjegavali javno govoriti o svom odnosu te su privatni život držali podalje od društvenih mreža. Njihova veza potvrđena je tek 2021. godine. | Foto: Instagram/Ludovica Pagani
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Stephan El Shaarawy (33) i Ludovica Pagani (30) u vezi su od 2020. godine. Dugo su izbjegavali javno govoriti o svom odnosu te su privatni život držali podalje od društvenih mreža. Njihova veza potvrđena je tek 2021. godine. | Foto: Instagram/Ludovica Pagani
Komentari 1

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